При рождении ребенка по 50 тысяч и не только. Как изменились детские выплаты с января 2026 года

Заработает программа "єЯсла", по которой можно получать 8 тысяч в месяц

Уже с 1 января 2026 меняются детские социальные выплаты для родителей. Так, после рождения ребенка семья может получить денежную помощь в 50 тысяч грн и не только.

Что нужно знать:

В 2026 официально не работающие женщины смогут получить по 7 тысяч грн во время беременности

На новую помощь могут рассчитывать дети, которых родили в 2025 году

По уходу за ребенком с инвалидностью выросла помощь

"Телеграф" расскажет, как изменяются социальные выплаты для родителей в 2026 году. Заметим, что по закону Украины от 05.11.2025 № 4681-ІХ с января нового года ожидается значительное изменение социальных детских выплат.

Наибольшие изменения коснулись денежной выплаты при рождении первого и каждого следующего ребенка. Теперь родители смогут получить 50 тысяч грн, раньше это было более 41 тысячи. Пособие по уходу за ребенком до 1 года выросло до 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 грн/мес.

Как изменятся выплаты на ребенка в 2026 году. Инфографика "Телеграф"

Заметим, что семьи, ребенку которых по состоянию на 1 января 2026 еще не исполнится год, продолжат получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.

Также заработает программа "єЯсла", по которой по уходу за ребенком от 1 до 3 лет будут выплачивать пособие в размере 8 000 грн/мес. Деньги можно использовать на оплату детсада, кружков или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью эта сумма составит 12000 грн/мес.

Какие выплаты на ребенка работают с 1 января 2026 года. Инфографика "Телеграф"

Не изменятся:

"Пакунок малюка" — остается в виде набора или денежной компенсации (около 8 451 грн), которую можно получить уже с 36-й недели беременности.

— остается в виде набора или денежной компенсации (около 8 451 грн), которую можно получить уже с 36-й недели беременности. "Пакунок школяра" — единоразовая выплата 5 000 грн для учащихся 1-го класса на школьные принадлежности.

Кроме того, женщинам, которые официально не работают, в связи с беременностью и родами будут выплачивать пособие в размере 7 000 грн. Эти деньги можно будет получить за 70 дней до родов.

