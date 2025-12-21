Некоторые пенсионеры могут получать доплату ежемесячно: что для этого нужно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Только определенные категории попадают под выплаты
В Украине для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста, предусмотрены дополнительные государственные гарантии и доплаты к пенсии. Однако для этого есть несколько важных условий.
Что нужно знать:
- Доплата предоставляется только неработающим пенсионерам
- Если размер пенсии меньше 3758 гривен, назначается доплата в сумме недостающей разницы
- В случае трудоустройства или получения дохода право на доплату утрачивается
Об этом "Телеграфу" ответили в Пенсионном фонде Украины в ответ на соответствующий запрос. Там подчеркнули, что согласно части второй статьи 28 Закона Украины №1058, для неработающих граждан старше 65 лет минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа:
- не менее 35 лет — для мужчин,
- не менее 30 лет — для женщин.
В этом случае пенсия должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы, установленной в госбюджете на соответствующий год, и не ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В то же время, постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 предусмотрены дополнительные меры социальной защиты. В частности, введена ежемесячная доплата к пенсии для лиц в возрасте 65 лет и старше, которые:
- не работают и не получают доход, облагаемый единым социальным взносом,
- имеют необходимый страховой стаж (35 лет и 30 лет),
- получают пенсию, назначенную по Закону №1058,
Выплата назначается в том случае, если общий размер пенсии, рассчитанный с учетом страхового стажа, не достигает 3758 гривен. Размер доплаты определяется индивидуально и равен сумме, которой не хватает до установленного уровня — 3758 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ПФУ рассказали, как оформить пенсию в Украине.