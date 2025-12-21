Укр

Некоторые пенсионеры могут получать доплату ежемесячно: что для этого нужно

В Украине для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста, предусмотрены дополнительные государственные гарантии и доплаты к пенсии. Однако для этого есть несколько важных условий.

Что нужно знать:

  • Доплата предоставляется только неработающим пенсионерам
  • Если размер пенсии меньше 3758 гривен, назначается доплата в сумме недостающей разницы
  • В случае трудоустройства или получения дохода право на доплату утрачивается

Об этом "Телеграфу" ответили в Пенсионном фонде Украины в ответ на соответствующий запрос. Там подчеркнули, что согласно части второй статьи 28 Закона Украины №1058, для неработающих граждан старше 65 лет минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа:

  • не менее 35 лет — для мужчин,
  • не менее 30 лет — для женщин.

В этом случае пенсия должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы, установленной в госбюджете на соответствующий год, и не ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В то же время, постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 предусмотрены дополнительные меры социальной защиты. В частности, введена ежемесячная доплата к пенсии для лиц в возрасте 65 лет и старше, которые:

  • не работают и не получают доход, облагаемый единым социальным взносом,
  • имеют необходимый страховой стаж (35 лет и 30 лет),
  • получают пенсию, назначенную по Закону №1058,

Выплата назначается в том случае, если общий размер пенсии, рассчитанный с учетом страхового стажа, не достигает 3758 гривен. Размер доплаты определяется индивидуально и равен сумме, которой не хватает до установленного уровня — 3758 гривен.

