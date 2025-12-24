В 2026 году некоторые пенсионеры будут получать большие выплаты: детали доплаты

Почему не все увидят большую сумму

Часть украинских пенсионеров может рассчитывать на увеличение своей ежемесячной выплаты. Для этого нужно быть старше 65 лет и соответствовать еще нескольким критериям.

Что нужно знать:

Доплата только для неработающих пенсионеров

Требуется стаж 30-35 лет

Назначают, если пенсия меньше 3758 гривен

Пенсионный фонд Украины в ответ на запрос "Телеграфа" объяснил, кому именно назначают доплату. Главное требование – пенсионер не должен работать или получать другие доходы.

Дополнительные выплаты предусмотрены для неработающих граждан от 65 лет. При этом мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщины не менее 30 лет.

Доплата назначается, если общий размер пенсии не достигает 3758 гривен. Государство компенсирует разницу между фактической суммой выплаты и этой цифрой.

Когда теряется право на доплату

Если пенсионер устроится на работу или начнет получать доход, облагаемый единым социальным взносом, доплату отменят. Это касается любого официального заработка.

Дополнительные выплаты введены постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 2025 года. Документ предусматривает ежемесячную доплату к пенсии для лиц, отвечающих всем установленным критериям.

Как рассчитывают сумму

Размер доплаты определяется индивидуально для каждого пенсионера. Он равен сумме, которой не хватает до установленного уровня 3758 гривен.

Пенсия должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы и не ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Эти нормы прописаны в Законе №1058.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о минимальной пенсии в 2025 году в Украине. Каков был ее актуальный размер и какие изменения произошли.