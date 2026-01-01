Прожиточный минимум увеличился с января 2026 года. На сколько и какие выплаты изменились

Выросла не только минимальная пенсия

С января 2026 в Украине растет прожиточный минимум, который повлияет на ряд социальных выплат. Повышение произошло на 300 грн, это повлияло на размер пенсий и не только.

Что нужно знать:

В прошлом году прожиточный минимум не увеличивали

В 2025 году он составлял 3 028 грн

От прожиточного минимума зависят минимальная пенсия, социальная помощь

В законе "О государственном бюджете на 2026 год" отмечено, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3 328 гривен. То есть вырастет на 300 грн с 3 028 гривен.

Прожиточный минимум в Украине

Размер этой суммы влияет на ряд социальных выплат, в том числе и минимальной пенсии. Она с января 2026 года составит 2 595 грн. Именно такая граница установлена для лиц, потерявших трудоспособность.

Какой прожиточный минимум в 2026 году

На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн

Дети до 6 лет — 2 817 грн

Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн

Трудоспособные лица — 3 328 грн

Лица, потерявшие трудоспособность — 2 595 грн

Какие выплаты вырастут:

Сумма прожиточного минимума влияет на размер ряда выплат. В частности:

минимальная пенсия;

налоговые социальные льготы;

социальная помощь (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);

штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.

Также новый показатель для трудоспособных граждан влияет на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). Увеличится и размер алиментов.

Для справки

Прожиточный минимум — ценовая оценка потребительской корзины, содержащая минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю в Украине привязан размер ряда социальных выплат.

