Прожиточный минимум увеличился с января 2026 года. На сколько и какие выплаты изменились
Выросла не только минимальная пенсия
С января 2026 в Украине растет прожиточный минимум, который повлияет на ряд социальных выплат. Повышение произошло на 300 грн, это повлияло на размер пенсий и не только.
Что нужно знать:
- В прошлом году прожиточный минимум не увеличивали
- В 2025 году он составлял 3 028 грн
- От прожиточного минимума зависят минимальная пенсия, социальная помощь
В законе "О государственном бюджете на 2026 год" отмечено, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится до 3 328 гривен. То есть вырастет на 300 грн с 3 028 гривен.
Размер этой суммы влияет на ряд социальных выплат, в том числе и минимальной пенсии. Она с января 2026 года составит 2 595 грн. Именно такая граница установлена для лиц, потерявших трудоспособность.
Какой прожиточный минимум в 2026 году
- На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) — 3 209 грн
- Дети до 6 лет — 2 817 грн
- Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн
- Трудоспособные лица — 3 328 грн
- Лица, потерявшие трудоспособность — 2 595 грн
Какие выплаты вырастут:
Сумма прожиточного минимума влияет на размер ряда выплат. В частности:
- минимальная пенсия;
- налоговые социальные льготы;
- социальная помощь (для малоимущих, при рождении ребенка и т.п.);
- штрафы и государственное собрание, которые базируются на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.
Также новый показатель для трудоспособных граждан влияет на расчет налоговой социальной льготы и максимальную базу для ЕСВ (единый социальный взнос). Увеличится и размер алиментов.
Для справки
Прожиточный минимум — ценовая оценка потребительской корзины, содержащая минимальные наборы пищевых продуктов, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека. К этому показателю в Украине привязан размер ряда социальных выплат.
