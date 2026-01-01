Прожитковий мінімум збільшився з січня 2026. На скільки та які виплати змінились

Зросла не тільки мінімальна пенсія

З січня 2026 в Україні зростає прожитковий мінімум, який вплине на низку соціальних виплат. Підвищення відбулось на 300 грн, це вплинуло на розмір пенсій і не тільки.

Що треба знати:

Торік прожитковий мінімум не збільшували

У 2025 він становив 3 028 грн

Від прожиткового мінімуму залежать мінімальна пенсія, соціальна допомога тощо

У законі "Про державний бюджет на 2026 рік" зазначено, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться до 3 328 гривень. Тобто виросте на 300 грн з 3 028 гривень.

Прожитковий мінімум в Україні

Розмір цієї суми впливає на низку соціальних виплат, зокрема й мінімальної пенсії. Вона з січня 2026 становитиме 2 595 грн. Саме таку межу встановлено для осіб, які втратили працездатність.

Який прожитковий мінімум у 2026 році

На одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник) — 3 209 грн

Діти віком до 6 років — 2 817 грн

Діти віком від 6 до 18 років — 3 512 грн

Працездатні особи — 3 328 грн

Особи, що втратили працездатність — 2 595 грн

Які виплати зростуть:

Сума прожиткового мінімуму впливає на розмір низки виплат. Зокрема:

мінімальна пенсія;

податкові соціальні пільги;

соціальна допомога (для малозабезпечених, при народженні дитини тощо);

штрафи та державні збори, що базуються на прожитковому мінімумі для працездатних осіб.

Також новий показник для працездатних громадян впливатиме на розрахунок податкової соціальної пільги та максимальну базу для ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Збільшиться і розмір аліментів.

Для довідки

Прожитковий мінімум — вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини. До цього показника в Україні прив'язано розмір низки соціальних виплат.

