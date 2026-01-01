На пенсию можно купить 5 штук: в Киеве продают бутерброды для элиты (фото)

Хлеба на закуску не пожалели

В сети завирусилось видео с одним из самых дорогих бутербродов в Киеве, который можно купить в супермаркете. Кусочек батона с икрой продают по 450 грн за штуку.

Об этом рассказала девушка в Тик Ток. По ее словам, приобрести такой деликатес можно у Egersund Seafood.

Автор видео говорит, что в супермаркете продают лакшери бутерброды за 450 грн. Один такой бутерброд — это кусочек батона, намазанный сливочным маслом и присыпанный икрой. При этом батон оказался не очень свежим и широко нарезанным. Единственное, что, по мнению девушки, вкусно, так это икра. Однако на такую сумму можно купить целую баночку морепродукта, а не просто бутерброд.

Интересно, что, несмотря на заоблачную цену, бутерброды оказались довольно популярными. Ведь когда девушка захотела купить их, нужно было подождать, чтобы приготовили новую порцию, потому что предыдущую разобрали.

Добавим, что на сайте супермаркета указано, что есть два вида недешевых бутербродов: за 450 грн с икрой рыбы кета и за 390 грн с икрой щуки.

В Киеве продают бутерброд по 450 грн. Фото: скриншот с сайта

В комментариях пользователи были удивлены ценой бутерброда. Некоторые даже подсчитали, что 5 таких бутербродов с икрой — это одна минимальная пенсия, которая в 2026 году составляет почти 3000 грн. Люди писали:

Пенсия равна 5 бутерам …

Ну это немного ту мач

Нет смысла, купите икру, масло и хлеб, в 100 раз дешевле получится

Хлеба не пожалели

Сколько, сколько, сколько

