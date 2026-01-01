На пенсію можна купити аж 5 штук: в Києві продають бутерброди для еліти (фото)

Хліба на канапки не пожаліли

У мережі завірусилось відео з одним з найдорожчих бутербродів в Києві, який можна купити в супермаркеті. Шматочок батона з ікрою продають за 450 грн за штуку.

Про це розповіла дівчина в Тік Ток. За її словами, придбати такий делікатес можна в Egersund Seafood.

Авторка відео каже, що в супермаркеті продають лакшері бутерброди за 450 грн. Одна така канапка — це шматочок батона, намазаний вершковим маслом та присипаний ікрою. При цьому батон виявився не дуже свіжим та досить широко нарізаним. Єдине, що, на думку дівчини, смачне, так це ікра. Однак на таку суму можна купити цілу баночку морепродукту, а не просто бутерброд.

Цікаво, що попри захмарну ціну, канапки виявились досить популярними. Адже коли дівчина захотіла купити їх, треба було зачекати, аби приготували нову порцію, бо попередні розібрали.

Додамо, що на сайті супермаркету вказано, що є два види недешевих канапок: за 450 грн з ікрою риби кета та за 390 грн з ікрою щуки.

У Києві продають бутерброд за 450 грн. Фото: скриншот з сайту

У коментарях користувачі були здивовані ціною бутерброда. Дехто навіть підрахував, що 5 таких канапок з ікрою — це одна мінімальна пенсія, яка у 2026 складає майже 3000 грн. Люди писали:

Пенсія дорівнює 5 бутерів…

Ну це трохи ту мач

Немає сенсу, купіть ікру, масло і хліб, в 100 раз дешевше вийде

Хліба не пожаліли

Скільки, скільки, скільки

