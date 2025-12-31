"Для ленивых": в украинском супермаркете заметили уникальный оливье по космической цене (видео)

Супермаркеты предлагают быстрый вариант салата

Оливье — неотъемлемая часть новогоднего стола для многих украинцев. А для тех, у кого совершенно нет времени на готовку, украинский супермаркет продает уже готовый салат в банке, который нужно просто залить майонезом.

Что нужно знать:

На официальном сайте супермаркета указана стоимость 349 грн за 900 г

Цены на другие салаты — от 379 гривен за банку до 459 гривен

Дома три кг оливье можно приготовить за 400 грн

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Автор ролика показала банку с салатом, которую нашла в сети супермаркетов "Сильпо".

"В этом году мы не режем салаты, мы их просто открываем", — пишет она.

На официальном сайте супермаркета указана цена на этот салат — 349 гривен за 900 граммов.

Цены на оливье. Скриншот: Сильпо

Помимо ольвье, на полках есть у другие салаты. Например — "Нежность", который обойдется в 379 гривен за банку. Или же салат "Цезарь" — за 459 гривен.

Цены на салат нежность. Скриншот: Сильпо

Цены на салат Цезарь. Скриншот: Сильпо

В комментариях под роликом пишут:

"За такие деньги я сделают тазик"

"А почему так дорого?"

"Лучше самим сделать салат, чем платить за них такие деньги"

"Для ленивых"

Сколько стоит приготовить оливье дома

Три килограмма продуктов для приготовления салата оливье в этом году обойдутся в 406,87 гривны. Это на 5,8% больше, чем в прошлом году, когда тот же набор ингредиентов стоил примерно 355-384 гривны в зависимости от места покупки.

Цена на продукты для оливье. Инфографика: "Телеграф"

