"Для ленивых": в украинском супермаркете заметили уникальный оливье по космической цене (видео)
Супермаркеты предлагают быстрый вариант салата
Оливье — неотъемлемая часть новогоднего стола для многих украинцев. А для тех, у кого совершенно нет времени на готовку, украинский супермаркет продает уже готовый салат в банке, который нужно просто залить майонезом.
Что нужно знать:
- На официальном сайте супермаркета указана стоимость 349 грн за 900 г
- Цены на другие салаты — от 379 гривен за банку до 459 гривен
- Дома три кг оливье можно приготовить за 400 грн
Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Автор ролика показала банку с салатом, которую нашла в сети супермаркетов "Сильпо".
"В этом году мы не режем салаты, мы их просто открываем", — пишет она.
На официальном сайте супермаркета указана цена на этот салат — 349 гривен за 900 граммов.
Помимо ольвье, на полках есть у другие салаты. Например — "Нежность", который обойдется в 379 гривен за банку. Или же салат "Цезарь" — за 459 гривен.
В комментариях под роликом пишут:
- "За такие деньги я сделают тазик"
- "А почему так дорого?"
- "Лучше самим сделать салат, чем платить за них такие деньги"
- "Для ленивых"
Сколько стоит приготовить оливье дома
Три килограмма продуктов для приготовления салата оливье в этом году обойдутся в 406,87 гривны. Это на 5,8% больше, чем в прошлом году, когда тот же набор ингредиентов стоил примерно 355-384 гривны в зависимости от места покупки.
