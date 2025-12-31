Скумбрия дешевле почти вполовину: в каких магазинах искать акционные цены на копченые продукты

Среди продуктов найдете сыр и колбаски

На праздничном новогоднем столе могут стоять не только салаты или закуски, но и копченые продукты, как рыба или мясо. Украинский магазин "Сильпо" выставил "желтые" ценники на некоторые товары этой категории.

Акции действуют на копченый бекон, творог, скумбрию и маленькие колбаски. Больше всего цена упала на рыбу, как узнал "Телеграф". Скидки действуют в пределах 22-40%.

Минус 40% на скумбрию и не только: обзор ценников в "Сильпо"

Так, сыро-копченый бекон "Monells" в нарезке весом 110 граммов сейчас продают за 94,99 гривны. Ранее его цена составляла 122 гривны.

Копченый сыр сулугуни от "Лавки традиций Чизарня" стоит 49,90 гривны за 100 граммов. До скидки этот продукт продавали по 69,90 гривны, что на 29% дороже.

Скумбрию горячего копчения без головы можно приобрести за 32,90 гривны за 100 грамм. Обычная цена этой рыбы составляла 54,90 гривны, поэтому разница составляет 22 гривны.

Также подешевели копченые колбаски "Tarczynski Kabanos" из мяса птицы и свинины. Упаковка весом 220 грамм стоит 139 гривен вместо 194 гривен, что соответствует скидке в 28%.

Что купить в "Сильпо" к столу

