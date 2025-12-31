Цена - несколько минималок: кандидат в главы ОП засветил люксовый свитер в сети

Сам он в комментариях под фотографией оставил ссылку на сайт, где приобрел вещь

Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, который может стать главой Офиса президента, показал в соцсетях фото, где он позирует в свитере люксового бренда Polo Ralph Lauren. Его цена — чуть больше трех минимальных зарплат в Украине.

Что нужно знать:

Цена свитера на разных сайтах варьируется — 525 € — 675 $

Polo Bear, тот самый медвежонок, стал символом бренда

В коллекции есть аналогичные модели для детей

Фотография была опубликована на странице Власюка в Facebook. На нем — синий свитер Ralph Lauren, украшенный фирменным мотивом Polo Bear — маленьким медвежонком, который стал культовым символом Polo Ralph Lauren. Медвежонок впервые появился как талисман после того, как сотрудники подарили Ральфу Лорену мягкого медведя в его стиле одежды — и с тех пор он стал центральным элементом многих свитеров бренда.

Владислав Власюк. Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

"Телеграф" решил выяснить, во сколько обошелся Власюку такой свитер. Сам он в комментариях под фотографией оставил ссылку на сайт, где приобрел вещь. Однако там сейчас конкретно такого свитера нет в наличии, соответственно не указана и стоимость. Потому мы просмотрели ценники на других сайтах.

Так, например, на некоторых сайтах цены на этот свитер — 525 евро и 675 долларов, то есть примерно 26 203 грн и 28 695 грн.

Что интересно, цена такого свитера — это больше чем три минимальные заплаты — 8 000 гривен.

Также добавим, что в коллекции есть аналогичные детские свитера. На официальном сайте Ralph Lauren цена на такую вещь — 519 долларов, то есть примерно 22 тыс. грн.

Цены на детский свитер Ralph Lauren

