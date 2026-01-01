Найвища скульптура Європи: символ Києва, який видно з майже усіх куточків міста (фото)

Її висота складає 102 метри, а вага — 450 тонн

У Києві на високому березі Дніпра стоїть величезна статуя жінки з мечем і щитом — Батьківщина-Мати. Вона стала одним із головних символів міста. Нерідко українці асоціюють її саме зі столицею.

Висота монумента робить його найбільшим у Європі, а з підніжжя відкривається панорама Дніпра та міста. Завдяки помітному розташуванню на пагорбі й величезним розмірам статуя стала впізнаваним символом столиці. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Батьківщина-Мати: чому ця статуя стала символом Києва

Вона була відкрита у 1981 році і є частиною Національного музею історії України у Другій світовій війні. Автор монумента — український скульптор Василь Бородай. Під статуєю з боку Дніпра розташований музей Другої світової війни, а з тильної сторони — Музей "Становлення української нації". Монумент поєднує історію та мистецтво, привертаючи увагу туристів і дослідників.

Скульптура у Києві. Фото: Київська міська рада

Історія назви та перейменування

Спочатку монумент задумували як символ Перемоги, але закріпилася назва "Батьківщина-Мати". У 2023 році планувалося перейменування на "Україна-Мати" до Дня Незалежності, але офіційного рішення урядом не ухвалено.

Проєктування та будівництво

Перший проєкт створив московський скульптор Євген Вучетич у 1970-х. Він планував покрити статую золотом і поставити поруч велетнів-вояків. Після смерті Вучетича роботу продовжив Василь Бородай. До проєкту долучилися ще кілька скульпторів та архітекторів.

Металевий каркас виготовили зі сталі в Запоріжжі, збирали в Києві спеціальним краном. На статую наклали понад 30 км зварних швів. Висоту зменшили до 108 м через близькість Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври. Вартість споруди оцінюють від 2 до 12 млн радянських карбованців.

План конструкції. Фото: Wikipedia

Експлуатація та реставрації

Монумент урочисто відкрили 9 травня 1981 року. Він витримав ураган 1987 року. У 2002 році туристам дозволяли підійматися на майданчики, але після нещасного випадку доступ обмежили. У 2009 році проводили реставрацію.

Декомунізація та тризуб

Плани замінити радянський герб на щиті оголосили у 2018 році. Після громадського голосування у 2022 році більшість підтримала встановлення тризуба. Роботи розпочали в липні 2023 року, а 6 серпня тризуб встановили. Для конструкції використали бельгійський метал, а спонсорську підтримку надали 15 підприємств.

Встановлення Тризуба на монументі «Батьківщина-Мати». Фото: Wikipedia

Російські обстріли та сучасний стан

У червні 2025 року під час обстрілів Києва пошкоджень зазнав музей, а вибухова хвиля вибила скло біля підніжжя монумента. Скульптура залишилася цілою.

Характеристики та сучасне сприйняття

Загальна висота з постаментом — 102 м, висота статуї — 62 м. В одній руці вона тримає 16-метровий меч, в іншій — щит із тризубом. Вага всієї конструкції — 450 т. Усередині встановлені два ліфти, є оглядові майданчики.

Статуя поєднує риси античної скульптури та української історії. Її порівнюють з образом Богоматері Оранти у Софії Київській. Завдяки величезним розмірам, помітному розташуванню та історичному значенню монумент став одним із найвідоміших символів Києва і часто асоціюється зі столицею України.

На тлі дзвіниці Києво-Печерської лаври. Фото: Wikipedia

