Каким был в молодости главнокомандующий ВСУ Сырский: архивные фото

Начинал службу офицером Советской армии

В феврале 2024 года Александр Сырский стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Много кто не знает, как он выглядел в молодости.

Что нужно знать:

Будущий главнокомандующий ВСУ родился в России

Он окончил престижное военное училище СССР и начал службу в Полтавской области

Сегодня он руководит борьбой Украины против российской агрессии

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области (Россия). В детстве вместе с семьей переехал в Украину — его отец, военный, был переведен на службу в Харьковскую область. Среднее образование Сырский получил в Харькове.

Сырский во время учебы в Москве (слева)

В 1982 году он поступил в одно из наиболее престижных военных учебных заведений СССР — Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1986 году, получив звание лейтенанта.

Сырский участвовал в параде на Красной площади в 1986 году

Первым местом службы стал 426-й мотострелковый полк в Лубнах Полтавской области, где он командовал взводом. После распада СССР в 1991 году Александр Сырский принял гражданство Украины и продолжил военную карьеру в Вооруженных силах Украины. Он последовательно прошел путь от командира взвода до руководящих должностей в штабе и крупных соединениях, сформированных по стандартам НАТО.

Александр Сырский в мирное время

В настоящее время Сырский занимает должность главнокомандующего ВСУ и возглавляет сопротивление российской оккупационной армии.