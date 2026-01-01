Каким был в молодости главнокомандующий ВСУ Сырский: архивные фото
Начинал службу офицером Советской армии
В феврале 2024 года Александр Сырский стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Много кто не знает, как он выглядел в молодости.
Что нужно знать:
- Будущий главнокомандующий ВСУ родился в России
- Он окончил престижное военное училище СССР и начал службу в Полтавской области
- Сегодня он руководит борьбой Украины против российской агрессии
Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области (Россия). В детстве вместе с семьей переехал в Украину — его отец, военный, был переведен на службу в Харьковскую область. Среднее образование Сырский получил в Харькове.
В 1982 году он поступил в одно из наиболее престижных военных учебных заведений СССР — Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1986 году, получив звание лейтенанта.
Первым местом службы стал 426-й мотострелковый полк в Лубнах Полтавской области, где он командовал взводом. После распада СССР в 1991 году Александр Сырский принял гражданство Украины и продолжил военную карьеру в Вооруженных силах Украины. Он последовательно прошел путь от командира взвода до руководящих должностей в штабе и крупных соединениях, сформированных по стандартам НАТО.
В настоящее время Сырский занимает должность главнокомандующего ВСУ и возглавляет сопротивление российской оккупационной армии.