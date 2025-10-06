"Голос Майдана", потеря жены и служба в армии: где сейчас бывший министр культуры Нищук

52-летний артист сегодня занимает важную должность

Известный украинский актер театра и кино, бывший министр культуры Украины Евгений Нищук остается публичным человеком. В 2016 году в его жизни случилась семейная трагедия, а сегодня он — снова счастливый муж и отец.

Что нужно знать:

Евгений Нищук прошел путь от актера театра "Сузір’я" до министра культуры Украины

Актер пережил личную трагедию, потеряв жену-актрису Оксану Батько

Во время войны артист ушел служить в Тероборону и ВСУ

Будущий артист родился 29 декабря 1972 года в Ивано-Франковске. Получил актерское образование в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и присоединился к труппе театра "Сузір'я". Позже играл в театре "Ателье 16" и "Мушля". Параллельно с актерской карьерой Нищук работал ведущим на фестивалях, государственных и культурных мероприятиях.

Евгений Нищук в молодости

Евгений проявлял интерес и к политике. В 2007 году он баллотировался в парламент от блока "Наша Украина – Народная самооборона", но в Верховную Раду не прошел. Активно участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства, где стал "голосом Майдана" — был модератором на сцене.

В феврале 2014 года Нищук был назначен министром культуры Украины. На этой должности, в частности, он выступал за запрет на въезд в страну российских артистов, поддерживающих агрессию против Украины. Спустя два года вновь занял пост, но уже в правительстве Владимира Гройсмана. В 2021 году Евгений присоединился к политсовету партии "Украинская стратегия Гройсмана" и возглавил Ивано-Франковскую областную организацию.

Семья Евгения Нищука

В 2016-м во сне умерла жена бывшего министра, украинская актриса драматического театра имени Франко Оксана Батько-Нищук. По словам Евгения, ее не стало из-за "любви, которая сделала ее уязвимой". Артистке было всего 43 года. От этого брака у мужчины есть 30-летний сын Олекса.

Оксана Батько-Нищук умерла в 2016 году

Спустя время Нищук начал отношения с актрисой и певицей Анастасией Блажчук — она младше Евгения на 18 лет. В комментарии ТСН мужчина признался, что они не в официальном браке, при этом у пары уже есть общие дети: 6-летний сын Евгений и 3-летняя дочь Анна.

Мы в гражданских отношениях, но этот вопрос я не обсуждаю. Я ничего не скрываю. У меня сложная история после потери жены, поэтому для меня это очень чувствительные вопросы, чтобы делать их достоянием общественности Евгений Нищук

Анастасия Блажчук. На втором фото - Евгений с детьми и сыном от первого брака

Где сейчас Евгений Нищук

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Евгений Нищук вступил в ряды ТРО, где выполнял задачи в Киевской области. Позже он присоединился к ВСУ, служил в подразделении аэроразведки на юге страны.

В 2023 году Нищук занял должность председателя Комитета Нацпремии Украины имени Тараса Шевченко, а в апреле 2024-го — генерального директора и художественного руководителя Национального академического театра имени Ивана Франко. По словам Нищука, после перехода на эту должность его уволили с военной службы в запас.

Евгений Нищук продолжает заботиться об украинской культуре. В сентябре бывший министр посетил концерт-мистерию Анжелики Рудницкой в Киеве.