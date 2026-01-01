Яким був у молодості головнокомандувач ЗСУ Сирський: архівні фото
-
-
Починав службу офіцером Радянської армії
У лютому 2024 року Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України. Багато хто не знає, як він виглядав у молодості.
Що потрібно знати:
- Майбутній головнокомандувач ЗСУ народився в Росії
- Він закінчив престижне військове училище СРСР та розпочав службу в Полтавській області
- Сьогодні він керує боротьбою України проти російської агресії
Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Володимирської області (Росія). У дитинстві разом із сім’єю переїхав до України — його батька, військового, перевели на службу до Харківської області. Середню освіту Сирський здобув у Харкові.
У 1982 році він вступив до одного з найпрестижніших військових навчальних закладів СРСР — Московського вищого загальновійськового командного училища, яке закінчив у 1986 році, отримавши звання лейтенанта.
Першим місцем служби став 426-й мотострілковий полк у Лубнах Полтавської області, де він командував взводом. Після розпаду СРСР 1991 року Олександр Сирський прийняв громадянство України та продовжив військову кар’єру у Збройних силах України. Він послідовно пройшов шлях від командира взводу до керівних посад у штабі та великих з’єднаннях, сформованих за стандартами НАТО.
В цей час Сирський обіймає посаду головнокомандувача ЗСУ та очолює опір російської окупаційної армії.