В деревянных постройках, вероятно, уже давно никто не живет

Ровно 60 лет назад в российской деревне Новинки родился будущий главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Сейчас место детства украинского военного практически пустует.

Глубинка под названием Новинки в Киржачском районе Владимирской области, где 26 июля 1965 года родился украинский военачальник (согласно Википедии), фактически опустела. "Телеграф" рассказывает, что известно о месте, где родился и вырос Сырский.

Новинки Киржачского района находятся в 20 километрах к югу от центра поселения — деревни Кипрево. В 1859 году в населенном пункте проживало 64 человека, к 1905 году число жителей увеличилось до 102. В 1926 году население составило 76 человек, а с 2002 по 2021 год — 0 человек.

Судя по карте, в деревне имеется лишь одна улица Полевая. У центральной дороги, согласно снимкам за 2007 год, находится небольшая часовня. Многие деревянные дома в Новинках запущены.

2007 год

2007 год

Небольшой участок Новинок был застроен некоторыми дачами с более или менее нормальным фасадом и ремонтом:

2011 год

2019 год

Совсем другая деревня Новинки

В росСМИ утверждают, что главнокомандующий ВСУ родом из одноименной деревни, находящейся в другом районе области. Пишут, что Сырский родился в деревне Новинки Петушинского района Владимирской области.

Там находится немного больше деревянных домов, но и они в печальном состоянии. В 2002 году население этих Новинок составляло 24 человека, в 2010 — 32, а к 2021 году сократилось до всего лишь 8 жителей.

На фото ниже — дом, где якобы были зарегистрированы бабушка Сырского, он сам и его мать. Также утверждается, что семья будущего военачальника жила за несколько километров в военном городке "Костерево-1", где служил отец Сырского.

Родственники Сырского остались жить в стране-агрессорше. Ранее мы рассказывали, как выглядят родители и родной брат главкома ВСУ.