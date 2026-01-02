В "Дії" появится новое уведомление о проверке данных: что это значит и как действовать

Украинцы также будут узнавать причины проверки

Правительство введет новую подсистему мониторинга в "Трембіті", которая будет фиксировать, кто интересовался данными украинцев. Ранее такие запросы оставались незамеченными.

По словам пресс-службы Министерства цифровой трансформации, уведомления будут поступать автоматически, если на телефоне установлено приложение "Дія". В сообщении будет указано, какой государственный орган делал запрос, когда и с какой целью. Это поможет повысить прозрачность работы государственных органов.

Как будет работать нововведение:

Государственный орган будет формировать запрос в реестре;

Система "Трембіта" будет фиксировать этот запрос;

Гражданин будет получать уведомление в "Дії" с подробностями.

Сообщения не будут отправляться во время проверок в рамках досудебных расследований или уголовных производств.

