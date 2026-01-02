В Дії з'явиться нове сповіщення про перевірку даних: що означає та як діяти

Українці також дізнаватимуться причини перевірки

Уряд запровадить нову підсистему моніторингу в "Трембіті", яка фіксуватиме, хто цікавився даними українців. Раніше такі запити залишалися непоміченими.

За словами пресофісу Міністерства цифрової трансформації, сповіщення надходитимуть автоматично, якщо на телефоні встановлено додаток "Дія". У повідомленні вказуватимуть, який державний орган робив запит, коли та з якою метою. Це допоможе підвищити прозорість роботи державних органів.

Як працюватиме нововведення:

Державний орган формуватиме запит у реєстрі;

Система "Трембіта" фіксуватиме цей запит;

Громадянин отримуватиме сповіщення у "Дії" з деталями.

Повідомлення не надсилатимуть під час перевірок у межах досудових розслідувань або кримінальних проваджень.

