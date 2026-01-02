В Дії з'явиться нове сповіщення про перевірку даних: що означає та як діяти
Українці також дізнаватимуться причини перевірки
Уряд запровадить нову підсистему моніторингу в "Трембіті", яка фіксуватиме, хто цікавився даними українців. Раніше такі запити залишалися непоміченими.
За словами пресофісу Міністерства цифрової трансформації, сповіщення надходитимуть автоматично, якщо на телефоні встановлено додаток "Дія". У повідомленні вказуватимуть, який державний орган робив запит, коли та з якою метою. Це допоможе підвищити прозорість роботи державних органів.
Як працюватиме нововведення:
- Державний орган формуватиме запит у реєстрі;
- Система "Трембіта" фіксуватиме цей запит;
- Громадянин отримуватиме сповіщення у "Дії" з деталями.
Повідомлення не надсилатимуть під час перевірок у межах досудових розслідувань або кримінальних проваджень.
