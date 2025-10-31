Зачем на женских трусах спереди бантик: многие не знают

Есть две версии происхождения этого милого декора белья

Кажется, маленький бантик на женском нижнем белье — просто милый декоративный элемент. Но на самом деле эта крошечная деталь на трусах имеет практическое и историческое значение.

Большинство украинок знакомы с тем, что на передней части женских трусиков обычно присутствует маленький аккуратный бантик, часто совпадающий по цвету с тканью. Существует несколько теорий, которые объясняют его происхождение.

Зачем на женских трусах бантик

До появления эластичных резинок в XIX веке трусы удерживались на талии с помощью лент. Эти ленты продевались через кружево с люверсами в верхней части белья и завязывались спереди бантиком. Такая конструкция была удобной: она позволяла регулировать размер и надежно держала трусы на месте.

Кроме того, бантик служил ориентиром в темноте — ведь много веков назад, до изобретения электричества, женщинам приходилось одеваться при свечах или в полной темноте, а бантик помогал сразу определить переднюю сторону белья.

Зачем бантики на трусах сейчас

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сегодня бантики на женских трусиках делают нижнее белье более женственным, изящным и игривым. Для многих этот декор символизирует женственность, сексуальность и уверенность в себе.

