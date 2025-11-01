Почему на женских трусах есть карман: вы и не догадывались

Без нее многие женщины были бы в опасности

Украинки нередко замечают, что в купленном нижнем белье есть что-то вроде маленького кармана. Такая необычная деталь заставляет задуматься, для чего она нужна. На самом деле этот "карман" имеет вполне практичную цель.

Ластовица — это тканевая подкладка в интимной зоне, которая присутствует на большинстве моделей нижнего белья. Обычно она пришивается с трех сторон, а одна сторона остается свободной.

Зачем на трусах ластовица

Этот небольшой кусочек ткани пришит для обеспечения гигиены и защиты женского здоровья. Обычно этот лоскут выполнен из другого материала, чем остальная часть трусиков. Чаще всего ластовицу делают из натурального хлопка, чтобы нежная кожа женщины не соприкасалась с основным материалом белья. Так она служит дополнительным барьером между телом и синтетической тканью, из которой может быть изготовлена основная часть трусов.

Также ластовица, как правило, сделана из натуральных, дышащих материалов, таких как хлопок, — это помогает поддерживать чистоту и свежесть. Кроме того, эта мягкая ткань уменьшает натирание и раздражение кожи.

