Почти 75 лет носило имя советского генерала. Как сегодня называется этот шахтерский город (фото)

В Черкасской области есть город, который почти 75 лет носил имя советского генерала Ватутина. Речь идет о Багачево, которое имеет шахтерское прошлое.

"Телеграф" расскажет, когда и почему город назвали Ватутино. Хотя до этого он назывался Шахтинское, ведь имеет немалые буроугольные месторождения.

От Шахтинского до Ватутино: история города

После Второй мировой город на берегу реки Шполки в Звенигородском районе назывался Шахтинское. Это было небольшое рабочее поселение. Здесь разрабатывали буроугольное месторождение и даже использовали трофейное немецкое оборудование — роторный экскаватор и отвальный мост длиной 300 метров.

В 1949 году населенный пункт стал поселком городского типа, который назвали Ватутино – в честь советского генерала Николая Ватутина. Это название город имел почти 75 лет.

Старая стела города Ватутино. Фото: Википедия

Заметим, что Ватутин снискал свою славу благодаря участию в крупных операциях Красной армии, в том числе и освобождении от немецкой оккупации Звенигородского района во время Корсунь-Шевченковской операции в 1944 году. Однако он также активно участвовал в борьбе против армии Нестора Махно и повстанцев Холодного Яра.

Декоммунизация шаг за шагом: как город лишился советского прошлого

В 2016 году в Ватутино начались первые переименования, они коснулись улиц. Вместо советских имен появились имена украинских героев и важных исторических событий. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году произошла вторая волна переименований, тогда появились проспект Независимости, улицы Небесной Сотни, Леся Курбаса, Холодноярская и т.д.

Стела Багачево. Фото: Википедия

А вот от советского названия город избавился в 2024 году. Тогда 25 сентября Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании в Багачево.

Выписка из постановления Верховной Рады о переименовании города

Почему именно Багачево?

Это название города имеет историческую основу. Ведь, по данным краеведов, населенный пункт находится вблизи урочища, имеющего большое количество разных растений и животных. Именно такое богатство природы вдохновило на создание названия Багачево.

Кроме того, название города связано с железнодорожной станцией, которую здесь открыли еще в 1931 году. Тогда станция стала транспортным узлом, через который проходили важные направления — Цветково-Христиновка и Багачево-Дашуковка.

Багачево сегодня: как живет город с новой идентичностью

Город Багачево расположен в Звенигородском районе Черкасской области Украины. Он находится где-то в 12 км от районного центра — Звенигород и в 86 км от Черкасс, областного центра.

Парк в Багачево. Фото: открытые источники

Сейчас в Багачево проживает более 20 тысяч человек. Местный парк относится к природно-заповедному фонду. Часто на его территории проходят общественные мероприятия. Парк известен большим количеством разных пород деревьев. Еще Багачево прославляет футбольный клуб "Ретро".

