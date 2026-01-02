Одни из самых длинных в Украине. Какой город может похвастаться уникальными трамваями

Их изготовили еще в 1990-х годах

По Львову курсируют одни из самых длинных трамваев в Украине. Длина одного подвижного состава составляет 31 метр.

"Телеграф" расскажет, что известно об уникальных трамваях во Львове и почему они особенные. Заметим, что у всех вагонов есть несколько терминалов для бесконтактной оплаты проезда.

В 2025 году Львов получил трамваи от швейцарского города Берн, поэтому их прозвали бернскими. Сейчас они самые длинные в городе и Украине, ведь длина состава составляет 31 метр. К слову, Львов получил эти трамваи бесплатно. Планируется, что город получит 11 таких вагонов.

Бернские трамваи во Львове. Фото: t.me/NazUrban

Эти трамваи условно низкопольные, то есть там есть одна ступенька, что делает их удобными для пожилых людей и не только. До запуска вагонов в использование их оборудовали терминалами для оплаты, пандусами и дополнительными поручнями. Курсируют бернские вагоны по маршруту №1.

Бернские трамваи во Львове. Фото: t.me/NazUrban

Как выглядят бернские трамваи внутри? Фото: t.me/NazUrban

Интересно, что вагоны Vevey были изготовлены в Берне еще в 1989-1990 годах. Однако состояние б/у трамваев поражает, они выглядят как новые. Даже машинисты отмечали, что трамваи "считай с завода". Сама модель вагонов довольно уникальна и в свое время была передовой.

Добавим, что во Львове действуют три тарифа на оплату проезда в трамваях: с "ЛеоКарт" — 17 грн, банковской картой — 20 грн, наличными — 25 грн. Для студентов льготный тариф с "Леокарт" составляет 8,5 грн.

