Древнее сердце: какую тайну хранит старейшая улица Киева
Современный вид и длину улица приобрела в 1901 году
В Киеве одной из самых известных и символичных является Владимирская улица, которая за века неоднократно меняла своё название, отражая политические и исторические эпохи. Она претендует на статус старейшей постоянно населённой улицы мира и старейшей сохранившейся улицы в Европе.
В этом материале "Телеграф" рассказывает об улице Владимировской, за которой стоит удивительная и длинная история. Сегодня она остаётся одной из ключевых исторических артерий Киева, объединяя культурное, архитектурное и государственное наследие столицы.
Улица располагается в Шевченковском и Голосеевском районах города Киева, местности Старый Киев, Новая Застройка. Проходит от Андреевского спуска и Десятинной улицы до Короленковской улицы. Протяжённость — 2,9 км.
В разные периоды улица носила названия Андреевская, Софийская, Золотая и Университетская — до 30-х годов XIX века. Параллельно также использовалось название Большая Владимирская.
История
Владимирская улица считается одной из древнейших в Киева. Часть улицы от Бабьего торжка (Десятинной церкви) до Софийских ворот возникла не позже конца X века. После сооружения в начале XI века Софийского собора и около 1037 — Золотых ворот достигла тогдашней черты города — Золотых ворот.
Пролегала через древнейшие части Киева – Город Владимира и Город Ярослава. Это была главная городская улица, ведущая от парадного въезда Золотых ворот к главному храму — Софийскому собору и княжеским и боярским дворцам Акрополя (Старокиевской горы).
На улице в 1837-1842 годах возводится главное здание (Красный корпус) Киевского университета. Университет был основан в 1834 году и присвоен имя Святого Владимира. Именно поэтому корпус был окрашен в красный цвет, а вершины колонн – в черный (цвета ленты ордена Святого Владимира).
С того момента начало формирование настоящего лица улицы – строили каменные здания, сначала 1-2-х, а впоследствии 3-5-ти этажные здания. Был построен ряд административных, общественных, жилых сооружений, гостиниц.
В 1901 году улица приобрела современный вид и длину. В течение XX века улица избежала масштабной перестройки — большая часть исторической застройки сохранилась, хотя некоторые здания всё же были утрачены. Среди наиболее удачных архитектурных объектов выделяются здание библиотеки Университета, Музей истории Украины, школа № 25 и дом № 71.
В 1980-х годах часть улицы избавили от брусчатого покрытия.
Сегодня Владимирская улица считается одной из самых престижных и значимых в Киеве, а по своему статусу и значению сопоставима с Крещатиком. Здесь сосредоточены уникальные памятники XI–XIX веков: Софийский собор, комплекс Софийского монастыря, остатки Золотых ворот, здания Киевского университета, Педагогического музея, оперных театров и правительственных учреждений.
Названия
За долгие годы улица неоднократно переименовывалась и свое современное название обрела лишь в 1944 году.
- Андреевская, Софийская, Золотая, Университетская (до 30-х годов XIX века).
- Десятинная, Нижне-Владимирская (части улиц от начала до Софийской площади и от Караваевской улицы до конца) (с 1869 года).
- Большая Владимирская (с 1901 года)
- Короленко (с 1922 года)
- Большая Владимирская (во время германской оккупации в 1942—1943 годах)
- Современное название – с 1944 года.
Название Владимирская улица напрямую связано с именем князя Владимира Святославича (Владимира Великого) — крестителя Киевской Руси и одного из ключевых правителей древнего Киева.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из улиц Киева постепенно исчезает. Она имеет двухсотлетнюю историю.