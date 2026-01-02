Древнее сердце: какую тайну хранит старейшая улица Киева

Современный вид и длину улица приобрела в 1901 году

В Киеве одной из самых известных и символичных является Владимирская улица, которая за века неоднократно меняла своё название, отражая политические и исторические эпохи. Она претендует на статус старейшей постоянно населённой улицы мира и старейшей сохранившейся улицы в Европе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об улице Владимировской, за которой стоит удивительная и длинная история. Сегодня она остаётся одной из ключевых исторических артерий Киева, объединяя культурное, архитектурное и государственное наследие столицы.

Улица располагается в Шевченковском и Голосеевском районах города Киева, местности Старый Киев, Новая Застройка. Проходит от Андреевского спуска и Десятинной улицы до Короленковской улицы. Протяжённость — 2,9 км.

Владимировская улица в Киеве на карте

В разные периоды улица носила названия Андреевская, Софийская, Золотая и Университетская — до 30-х годов XIX века. Параллельно также использовалось название Большая Владимирская.

История

Владимирская улица считается одной из древнейших в Киева. Часть улицы от Бабьего торжка (Десятинной церкви) до Софийских ворот возникла не позже конца X века. После сооружения в начале XI века Софийского собора и около 1037 — Золотых ворот достигла тогдашней черты города — Золотых ворот.

Пролегала через древнейшие части Киева – Город Владимира и Город Ярослава. Это была главная городская улица, ведущая от парадного въезда Золотых ворот к главному храму — Софийскому собору и княжеским и боярским дворцам Акрополя (Старокиевской горы).

На улице в 1837-1842 годах возводится главное здание (Красный корпус) Киевского университета. Университет был основан в 1834 году и присвоен имя Святого Владимира. Именно поэтому корпус был окрашен в красный цвет, а вершины колонн – в черный (цвета ленты ордена Святого Владимира).

С того момента начало формирование настоящего лица улицы – строили каменные здания, сначала 1-2-х, а впоследствии 3-5-ти этажные здания. Был построен ряд административных, общественных, жилых сооружений, гостиниц.

В 1901 году улица приобрела современный вид и длину. В течение XX века улица избежала масштабной перестройки — большая часть исторической застройки сохранилась, хотя некоторые здания всё же были утрачены. Среди наиболее удачных архитектурных объектов выделяются здание библиотеки Университета, Музей истории Украины, школа № 25 и дом № 71.

Владимирская улица в 1900 году. Фото: Википедия

В 1980-х годах часть улицы избавили от брусчатого покрытия.

Владимировская улица в Киеве в начале XX века. Фото: Википедия

Сегодня Владимирская улица считается одной из самых престижных и значимых в Киеве, а по своему статусу и значению сопоставима с Крещатиком. Здесь сосредоточены уникальные памятники XI–XIX веков: Софийский собор, комплекс Софийского монастыря, остатки Золотых ворот, здания Киевского университета, Педагогического музея, оперных театров и правительственных учреждений.

Владимировская улица в Киеве. Фото: Википедия (2009 год)

Названия

За долгие годы улица неоднократно переименовывалась и свое современное название обрела лишь в 1944 году.

Андреевская, Софийская, Золотая, Университетская (до 30-х годов XIX века).

Десятинная, Нижне-Владимирская (части улиц от начала до Софийской площади и от Караваевской улицы до конца) (с 1869 года).

Большая Владимирская (с 1901 года)

Короленко (с 1922 года)

Большая Владимирская (во время германской оккупации в 1942—1943 годах)

Современное название – с 1944 года.

Название Владимирская улица напрямую связано с именем князя Владимира Святославича (Владимира Великого) — крестителя Киевской Руси и одного из ключевых правителей древнего Киева.

