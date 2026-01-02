Майже 75 років носило ім’я радянського генерала. Як сьогодні називається це шахтарське місто (фото)

Зараз і сліду не лишилось від радянської назви

У Черкаській області є місто, яке майже 75 років носило ім'я радянського генерала Ватутіна. Йдеться про Багачеве, яке має шахтарське минуле.

"Телеграф" розповість, коли та чому місто назвали Ватутіне. Хоча до цього воно називалось Шахтинське, адже має чималі буровугільні родовища.

Від Шахтинського до Ватутіного: історія міста

Після Другої світової місто на березі річки Шполки у Звенигородському районі називалось Шахтинське. Це було невелике робітниче поселення. Тут розробляли буровугільне родовище, та навіть використовували трофейне німецьке обладнання — роторний екскаватор та відвальний міст довжиною 300 метрів.

У 1949 році населений пункт став селищем міського типу, яке назвали Ватутіне — на честь радянського генерала Миколи Ватутіна. Цю назву місто мало майже 75 років.

Стара стела міста Ватутіне. Фото: Вікіпедія

Зауважимо, що Ватутін здобув свою славу завдяки участі у великих операціях Червоної армії, зокрема й визволенні від німецької окупації Звенигородського району під час Корсунь-Шевченківської операції у 1944 році. Однак він також брав активну учать у боротьбі проти армії Нестора Махна та повстанців Холодного Яру.

Декомунізація крок за кроком: як місто позбулось радянського минулого

У 2016 році у Ватутіному почались перші перейменування, вони торкнулись вулиць. Замість радянських імен з'явились імена українських героїв та важливих історичних подій. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році відбулась друга хвиля перейменувань, тоді з'явились проспект Незалежності, вулиці Небесної Сотні, Леся Курбаса, Холодноярська тощо.

Стела Багачеве. Фото: Вікіпедія

А от від радянської назви місто позбулось у 2024 році. Тоді 25 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування на Багачеве.

Витяг з постанови Верховної Ради про перейменування міста

Чому саме Багачеве?

Ця назва міста має історичне підґрунтя. Адже, за даними краєзнавців, населений пункт знаходиться поблизу урочища, яке має велику кількість різних рослин та тварин. Саме таке багатство природи надихнуло на створення назви Багачеве.

Окрім того, назва міста пов'язана з залізничною станцією, яку тут відкрили ще у 1931 році. Тоді станція стала транспортним вузлом, через який проходили важливі напрямки — Цвіткове–Христинівка та Багачеве–Дашуківка.

Багачеве сьогодні: як живе місто з новою ідентичністю

Місто Багачеве розташоване у Звенигородському районі Черкаської області України. Воно знаходиться десь за 12 км від районного центру — Звенигород та за 86 км від Черкас, обласного центру.

Парк у Багачеве. Фото: відкриті джерела

Наразі у Багачеві мешкає понад 20 тисяч людей. Місцевий парк належить до природно-заповідного фонду. Часто на його території відбуваються громадські заходи. Парк відомий великою кількістю різних порід дерев. Ще Багачеве прославляє футбольний клуб "Ретро".

