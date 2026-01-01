Укр

Этот украинский город не всегда носил "благородное" имя: когда переименовали Евпаторию и как она называлась раньше

Этот город на западном побережье Крыма помнит греческих колонистов, крымскотатарских купцов, казацкие набеги и многое другое

Евпатория — один из немногих городов в Украине, чья история уходит в глубину тысячелетий. Этот город на западном побережье Крыма помнит греческих колонистов, крымскотатарских купцов, казацкие набеги и расцвет как известнейшего детского курорта.

Сегодня Евпатория временно оккупирована, но для миллионов украинцев она навсегда остается тем местом, где пахнет морем и степью, где лето тянется вечность, а лечебные грязи творят чудеса. "Телеграф" рассказывает, почему этот город называется именно так.

Почему город назвали Евпаторией

Название города — дань памяти древнегреческому царю Митридату VI Евпатору, который жил в 132–63 годах до нашей эры. Этот правитель Понтийского царства поддерживал греческие колонии Северного Причерноморья и защищал античную Керкинитиду от противников. Греческое слово "Евпатор" означает "благородный".

Переименование произошло в 1784 году, год спустя после присоединения Крыма к Российской империи. До этого на протяжении веков город был известен как Гезлев (Кезлев). Императрица Екатерина II утвердила античное название в пределах своего "греческого проекта".

От Керкинитиды до Гезлева

История поселения началась в VI-V веках до нашей эры, когда греческие колонисты основали здесь город-полис Керкинитида. Это был укрепленный портовый город, входивший в состав Херсонесского государства. В III–IV веках оно пострадало от нападений готов и гуннов и прекратило существование.

Археологические находки Керкинитиды.

Новая жизнь началась в средневековье, после османского завоевания в XIV-XV веках. Город получил название Гезлев (Кезлев). В конце 1470-х годов у развалин античной Керкинитиды возвели мощную крепость — единственный порт Крымского ханства. Она имела пять ворот и трехкилометровую стену высотой до восьми метров.

Евпатория на старой открытке

В XVI-XVIII веках Гезлев был важным торговым центром. Город неоднократно становился объектом казацких морских походов – его получали отряды Ивана Сирко в 1675 году. В 1783 г. он окончательно вошло в состав Российской империи.

Курорт на лечебных грязях

Евпатория расположена примерно в 65-70 километрах от Симферополя. Уникальность города – в природных ресурсах. Его окружает цепь соленых озер-лиманов, самое известное из которых – Мойнакское озеро.

Мойнакское озеро

Лечебные грязи и рапа использовали для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. В 1959 году был открыт первый источник минеральной хлоридно-натриевой воды с температурой около 39 градусов.

Курортное развитие началось во второй половине XIX века. В канун Первой мировой войны город уже был одним из ведущих курортов империи. Особую славу Евпатория снискала как детский курорт. До 1940 года здесь действовало 36 санаториев и домов отдыха, половина – детские. Во времена независимой Украины город получил статус Всеукраинской детской здравницы.

Санаторий "Таласса"

В начале 2014 года Евпатория оказалась под временной оккупацией в результате незаконной российской аннексии Крыма, которую не признает международное сообщество.

Несмотря на оккупацию, для украинцев Евпатория остается городом с глубокими историческими корнями. Ее название – "благородная" Евпатория – сегодня читается не только как отсылка к древнегреческому царю, но и как символ стремления к достоинству и возвращению к единому украинскому государству.

