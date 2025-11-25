Как картинка из Pinterest: в Одесской области нашли уникальное растение, которое едят в европейских ресторанах

Блюда из этого растения подают в ресторанах Нидерландов

На юге Одесщины, в Нацпарке "Тузловские лиманы", растет растение, которое выглядит так, будто землю кто-то накрыл зеленым пушистым пледом из Pinterest. Это солерос травянистый (Salicornia europaea) – яркий житель солончаков, которого в Европе давно подают в ресторанах, а украинцы только открывают заново.

Видео растения поделился доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев. Выглядит солерос очень эффектно.

Насыщенный красный цвет, текстуры. В поле, где растет много этих растений, хочется просто делать фотосессию.

Что это за растение?

Солерос принадлежит к семье амарантовых и в Украине представлен одним видом. Он растет на мокрых солончаках лиманов и морских побережьях, где обычные растения уже давно бы сдались. Его латинское название буквально состоит из слов "соль" и "рог" – из-за веточек, похожие на миниатюрные рога.

Солерос травянистый

Чем полезен солерос

По словам Русева, солерос – не просто красивое растение. Она содержит антиоксиданты, витамин С, микроэлементы – йод, магний. Причем склад зависит от того, в какой части побережья он растет и насколько засолена почва.

Солерос травянистый

Едят ли его в Украине?

Животные – не очень фанаты. Но вот люди в Европе, особенно в Нидерландах, давно нашли применение. Солерос добавляют в салаты и подают в ресторанах, как настоящий деликатес. Там он – не просто травка, а тренд.

