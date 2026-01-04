Что категорически запрещено делать 4 января, чтобы все задуманное сбылось в 2026 году

Узнайте, какие действия 4 января могут навлечь неудачи

В это воскресенье, 4 января, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Теоктиста и отмечают Собор святых 70 апостолов. До перехода на новоюлианский церковный календарь эти события отмечались 17 января.

Апостолы несли веру в разные регионы, основывали общины, учили и крестили, часто подвергаясь преследованиям. Среди них были апостол Лука, Марк, Варнава, Тит, Тимофей, Климент и другие. Именно их общий труд заложил основу распространения христианства за пределами Святой Земли.

Также 4 января вспоминают преподобного Теоктиста – подвижника, прославившегося аскетической жизнью, смирением и постоянной молитвой. Он отказался от мирских благ и посвятил себя духовному труду, показав пример внутренней дисциплины и веры.

Традиции и приметы 4 января

В украинской традиции 4 января считали переходным днем между Рождеством и Крещением, поэтому относились к нему с особой осторожностью.. Наши предки старались не начинать тяжелые работы и избегать ссор.

Если день ясный и морозный, то ждали хорошего урожая;

снег или метель в этот день – будет затяжная зима;

хозяйки убирали дома, но без шума и спешки, чтобы не "вынести из дома хорошую судьбу".

Праздничная атмосфера. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 4 января

подслушивать или подсматривать — считается, что это может навлечь беду на вас и вашу семью;

рассказывать о своих планах и целях – если рассказать об этом 4 января, они не сбудутся;

изменять вид своей деятельности — этот день не самый лучший для таких изменений в жизни;

трудно работать – этот день стоит посвятить отдыху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается Татьянин день по новому стилю. Ранее этот день ежегодно отмечался христианами восточного обряда 25 января, но теперь дата изменилась.