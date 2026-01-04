Що категорично заборонено робити 4 січня, щоб усе задумане збулося у 2026 році

Дізнайтеся, які дії 4 січня можуть накликати невдачі

Цієї неділі, 4 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять преподобного Теоктиста і відзначають Собор святих 70 апостолів. До переходу на новоюліанський церковний календар, ці події відзначалися 17 січня.

Апостоли несли віру в різні регіони, засновували громади, навчали й хрестили, часто зазнаючи переслідувань. Серед них були апостол Лука, Марко, Варнава, Тит, Тимофій, Климент та інші. Саме їхня спільна праця заклала основу поширення християнства поза межами Святої Землі.

Також 4 січня згадують преподобного Теоктиста — подвижника, який уславився аскетичним життям, смиренням і постійною молитвою. Він відмовився від мирських благ і присвятив себе духовній праці, показавши приклад внутрішньої дисципліни та віри.

Традиції і прикмети 4 січня

В українській традиції 4 січня вважали перехідним днем між Різдвом і Водохрещем, тому ставилися до нього з особливою обережністю. . Наші предки намагалися не починати важких робіт і уникати сварок.

Якщо день ясний і морозний — чекали доброго врожаю;

сніг або заметіль в цей день — буде затяжна зима;

господині прибирали вдома, але без шуму й поспіху, щоб не "винести з хати добру долю".

Що не можна робити 4 січня

підслуховувати чи підглядати — вважається, що це може накликати біду на вас і вашу сім'ю;

розповідати про свої плани й цілі — якщо розказати про це 4 січня, вони не збудуться;

змінювати вид своєї діяльності — цей день не найкращий для таких змін у житті;

важко працювати — цей день варто присвятити відпочинку.

