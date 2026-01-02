Отогреет, а потом заморозит? В Харькове резко будет меняться погода

Харьковчан ждут температурные качели

После кратковременного потепления, которое ожидается в ближайшие дни, в Харькове снова резко изменится погода.Также вернется и снег.

Что нужно знать:

Морозы уйдут не на долго из Харькова

Температура упадет до -10 градусов и больше

Холод сопроводят осадки в виде снега

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в Харькове на протяжении 3 и 4 января будет наблюдаться кратковременное потепление. Столбики термометров на время выйдут из глубоких "минусов" и будут находиться в пределах -4+3 градусов. Однако уже 5 числа все резко изменится — воздух снова промерзнет до -6-12 градусов. Возможен небольшой снег.

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики с meteo.ua. Они также прогнозируют похолодание 5 января, однако, по мнению данных специалистов, оно может быть не таким резким и начаться постепенно с 4 января — -3-8 градусов, а уже 5 января — -4-11 градусов.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

