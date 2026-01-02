Скидки до 41% и акции 1+1: где не пропустить выгодные цены на молочные продукты, мясо и консервы

На отдельных продуктах можно сэкономить до 160 гривен

В украинских магазинах продолжаются большие скидки на популярные товары. Сейчас можно сэкономить не только на кофе, но и на молоке, колбасе, мясе и некоторых консервах.

Некоторые продукты продаются по акции 1+1. Скидки действуют в супермаркете "NOVUS" до 7 января 2025 года, как узнал "Телеграф". Подробнее о предложениях можно узнать в рекламном буклете магазина.

Акции 1+1 и скидки до 41% у NOVUS — что стоит взять сейчас

Масло сладкосливочное ТМ "Dziugas", 200 грамм, теперь стоит 79,99 гривны вместо 134 гривен. Экономия составляет 54 гривны.

Хамон Серрано сыровяленый ТМ "Don Alonso", 200 грамм, продают за 199 гривен вместо 339 гривен. Вы сэкономите 140 гривен.

Колбаса Фуэт мини Экстра сыровяленая "Casademont", 170 грамм, сейчас стоит 139 гривен вместо 229 гривен. Разница в цене 90 гривен.

Что купить в Новус со скидками

Сыр Бри 50% от "Saint Benoit", 470 грамм, можно купить за 239 гривен вместо 399 гривен. Экономия составляет 160 гривен.

Ананас кольцами "Lorado", 580 миллилитров, и печень трески с лавровым листом "Banga", 115 граммов, можно приобрести по акции один плюс один. Это означает, что покупаешь два товара по цене одного.

Скидки на продукты в Новусе

