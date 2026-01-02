Шоколад подешевел почти вдвое: в каком магазине удастся сэкономить более 100 грн

Есть четыре вида шоколада, на которые действуют "желтые ценники"

В украинских супермаркетах продолжаются скидки на популярные продукты. Среди них можно найти кофе, а к нему еще можно купить сладости.

Акции на шоколад будут действовать до 6 января 2026 года в "АТБ". Скидки достигают 44%, сообщает "Телеграф" со ссылкой на актуальные предложения магазина.

Сколько сейчас стоит шоколад Roshen в "АТБ"

В частности, шоколад Roshen Lacmi с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой весом 295 грамов продают за 128,90 гривны. Ранее его цена составляла 231,80 гривны, поэтому экономия превышает 100 гривен.

Также по акционной цене можно купить еще несколько видов шоколада Roshen Lacmi. Молочный шоколад с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками весом 280 граммов, шоколад Strawberry cake со вкусом клубники с кремом и печеньем весом 275 граммов, а также молочный шоколад с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой весом 295 граммов стоят по 109,90 гривен каждый. Старая цена этих продуктов — 196,70 гривен

Что купить по скидке в "АТБ"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некотором украинском магазине длятся скидки до 41% и акции 1+1 на популярные продукты.