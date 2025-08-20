Обожают делать "кусь" бетону: в сети вирусятся забавные видео с кошками

Многие хозяева уже проверили это на своим животных

В сети набирают популярность видео с забавными реакциями кошек на бетонные плитки. Животные используют их в качестве "лежанок" и когтеточки.

"Телеграф" собрал подборку веселых роликов, где хозяева приносят своим кошкам бетонные плитки и снимают на видео, как те будут себя вести. Что интересно, реакция у всех питомцев практически одинаковая.

Кошки перекатываются по бетонному блоку, будто пытаются почесать себя.

Такому интересному поведению животных есть объяснение. Как пишет Live Science, эксперт высказал несколько предположений, почему некоторые кошки любят валяться, царапаться и кататься по бетонным блокам.

По словам Джонатана Лососа, профессора биологии в Университете Вашингтона в Сент-Луисе и автора книги " Кошачье мяуканье: как кошки эволюционировали от саванны до вашего дивана " (Viking, 2023), наши кошачьи друзья по своей природе любопытны, и их, вероятно, привлекает текстура бетона и, возможно, даже его форма.

"Кошкам, вероятно, нравится ощущение шероховатой поверхности. Грубая текстура бетона позволяет кошкам царапать и очищать себя, затрагивая те части тела, до которых они иначе не дотянулись бы", — отметил он.

