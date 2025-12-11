"Старший администратор" на кассе: недружелюбная кошка из "Авроры" покоряет Treads (видео)

Пользователи шутят о личных границах и статусе животного в магазине

Аврора продолжает тренд кошек-кассиров. На днях опубликовали видео, что кошка на кассе отнюдь не в настроении. Она негативно реагирует на детей, которые пытаются ее тронуть.

Автор сообщения отмечает: "Дайте адрес этой Авроры и я буду ежедневно туда после работы заходить". На видео добавлена песня со словами "ой я не вредная, я самовлюбленая", очевидно намекая на высокомерный вид кошки. На момент написания текста у видео почти 9 тысяч лайков.

Пользователи отмечают: "Так вести себя может только старший администратор", и что "Работу с людьми даже коты не вывозят", а также вспоминают известный мем о самомнении кошек.

"- Возьмите гримни за то что вы такой красивый

- Здесь не хватает", — пишет пользовательница Алла.

Относительно того, что кошка неодобрительно реагирует на попытки ее тронуть, комментаторы напоминают: "это как в музее: смотреть можно трогать нет!", а также отмечают проработанность личных границ у кота на видео.

Интернет-тренд на кошек на рабочих местах также поддержали и другие компании, в частности Новая почта. У одной из кошек даже есть именной бейдж.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одного из кошек Новой почты засняли в интимный момент. Фото вызвало оживленное обсуждение.