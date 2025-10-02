"Пошло все коту под хвост": кошка стала мемом после обысков СБУ (фото)

Четырехлапая, сидевшая на деньгах во время обыска СБУ, вызвала волну юмора, а украинцы шутят о "кошачьей спецслужбе"

В Хмельницком правоохранители задержали женщину, обещавшую за 22 тысячи долларов помочь получить фиктивную группу инвалидности. СБУ задержала ее во время передачи средств, но настоящей звездой стала не вероятная коррупционерка или работники СБУ, а кошка.

Четырехлапая сидит на "ковре" из долларов, разложенных на полу. В комментариях шутят, что на самом деле все делалось для этого фото и о причастности кошки к зарабатыванию денег.

Кошка сидит на долларах

Украинцы в комментариях предполагают, что эти деньги должны пойти на корм кошке и что хозяйка "зарабатывала" деньги для животного. Другие же назвали это воплощением изречения "Пошло все коту под хвост". Упомянули и о деле Татьяны Крупы, руководительницы МСЭК Хмельнитчины, у которой нашли почти 6 миллионов долларов. Правда, тогда у денег лежал мужчина, а не кот.

Такие фото в оперативных сводках спецслужб фигурируют не в первый раз. Кошек часто видят на фото СБУ. Они рядом не только при изъятии средств, но и при задержании и даже позируют вместе с ЦСО "А" СБУ.

Кот особого назначения

Если же кот "особый агент" или на спецзадании — без блюра не обойтись.

Никому нельзя узнавать этого кота

Коту блюрили мордочку

Ранее "Телеграф" рассказывал, что другой Кот стал источником мемов, и над этим шутил даже президент Владимир Зеленский. Речь о спецпосланнике Трампа Ките Келлоге — когда он приезжает в Киев, обстрелы утихают.