"Натуральная шерсть, люкс". Украинка насмешила сеть "пушистой" находкой на секонде (видео)

В сети поинтересовались, на какую сумму затянул "натуральный" воротничок

В сети завирусилось забавное видео украинки из секондхенда. Девушка искала себе одежду, а наткнулась на большого пушистого кота.

Соответствующее видео было опубликовано в Тик Ток. Оно сразу набрало кучу просмотров и лайков, а также комментариев.

На видео девушка смотрит различную одежду на полках и опускает руки вниз. Сначала она просто щупает что-то меховое и пытается его взять, но потом понимает, что это не воротничок или шапка, а настоящий кот. Несколько минут пушистик даже не реагировал на прикосновения, а впоследствии лишь немного повел ушами.

Кот так крепко спал, что не обращал внимания на покупателей. Но через некоторое время животное проснулось и свободно гуляло по секондхенду среди людей.

В комментариях пользователей это видео очень развеселило. Они шутили о том, сколько будет стоить килограмм кота и на какую сумму он вытащил. Ведь во многих секондхендах вещи продают на вес. Люди писали:

Надо брать, но подождать, когда за кг будет меньше цена

Я подумала, что это меховая шапка

А кот как новый. Надо брать

Натуральная шерсть, на люксе, наверное

Тоже его видела. Немножко был нежданчик, когда одежда на нижней полочке зашевелилась

Вот я понимаю нашли клад

