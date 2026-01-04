Фтор не чистить зуби: навіщо його додають в зубну пасту

Небезпечним для здоров'я може бути передозування цим елементом

Традиційно зубна паста звичний елемент гігієнию Але якщо почитати склад, часто можна знайти найбільш суперечливий компонент — фтор, який вважається небезпечним для здоровья.

Додавати цей елемент в зубні пасти почали в середині ХХ століття, після наукових досліджень. "Телеграф" розкаже, чи дійсно він корисний, або, навпраки, шкідливий, та що про це говорить наука.

Потрібно знати, що фтор:

уповільнює процес руйнування емалі;

підсилює захисні фактори;

нейтралізує дію мікроорганізмів зубного нальоту

Що таке фтор

Фтор — це природний мікроелемент, який зустрічається у воді, ґрунті, продуктах харчування та ін. Він відіграє важливу роль у формуванні міцної зубної емалі. Його основна функція — захист зубів від карієсу. В середині ХХ століття вчені звернули увагу, що у регіонах, де вода містить більше фтору, рівень карієсу серед населення значно нижчий. Це відкриття стало основою для досліджень про роль фтору у профілактиці зубних хвороб. Саме тому згодом цей елемент почали додавати в зубні пасти.

Коли ми їмо або п’ємо щось кисле чи солодке, рівень кислотності в ротовій порожнині підвищується, що призводить до вимивання мінералів з емалі. Цей процес називається демінералізацією і є основною причиною руйнування зубів. Фтор допомагає цьому запобігти. Взаємодіючи із зубною емаллю, він утворює фторапатит — більш стійкий мінерал, який краще протистоїть кислотам і зміцнює емаль.

Крім того, фтор сповільнює активність бактерій, які викликають карієс. Бактерії у роті перетворюють цукор на кислоту, що руйнує емаль. Але під впливом фтору цей процес уповільнюється, оскільки він пригнічує активність бактеріальних ферментів.

Наскільки ефективний фтор?

Наукові дослідження підтверджують, що використання фтору значно знижує ризик карієсу. У 2018 році вчені провели масштабне дослідження, яке показало, що регулярне застосування фторвмісної пасти зменшує ризик розвитку карієсу на 24–30%.

Чи може фтор бути небезпечним?

У правильних дозах фтор корисний, але при надмірному вживанні він шкідливий. Найбільш відомий побічний ефект — флюороз. Флюороз проявляється у вигляді білих або коричневих плям на емалі. Але це актуально лише для дітей.

Щодо дорослих, то ризик передозування фтором через зубну пасту майже нульовий. Для того щоб отримати небезпечну дозу, потрібно буквально з’їдати по кілька тюбиків пасти на день, що малоймовірно.

Чи вживати фтор?

Фтор — це не токсин, а корисний мікроелемент. При правильному використанні, він є найкращим захистом для зубів.

