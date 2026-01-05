Не занимайте воду и не выясняйте отношения: что запрещено делать в Святвечер 5 января, чтобы жить в достатке

Чем спокойнее Крещенский Святвечер, тем чище будет Крещение

В этот понедельник, 6 января, православные христиане и греко-католики чтят память святых мучеников Теопемпта и Теона, а также отмечают Крещенский Святвечер — завершающий аккорд перед Крещением. До перехода на новоюлианский церковный календарь эти события приходились на 18 января.

Теопемпт был военачальником во времена гонений на христиан. Его публичный отказ отречься от веры стал вызовом императорской власти. Даже пытки не сломили мученика. Теона, языческий маг и воин, был свидетелем страданий Теопемпта. Увиденное настолько его поразило, что он принял христианство прямо перед казнью. Оба погибли за веру.

Крещенский Сочельник – это день строгой подготовки к Богоявлению. В церковной традиции он посвящен посту, молитве и внутреннему очищению. В храмах совершают особые богослужения, а верующие готовятся к освящению воды, которое состоится на следующий день.

Традиции и приметы 5 января

В отличие от Рождественского Святвечера, этот день менее громкий и значительно более сдержанный — без праздничных столов и колядок. 5 января соблюдают строгий пост — вплоть до вечера. Еда простая, без излишеств — кутья, каша.

5 января день ясный – год будет без больших потрясений;

снег или иней в этот день – знак изобилия в течение следующего года;

тишина на улице — весна будет ранней.

Что нельзя делать 5 января

суетиться без надобности — спешка этого дня "смывает" плоды усилий в новом году;

одалживать кому-то воду или брать ее взаймы — вода в этот период считалась особой, и с ней не советовали делиться до освящения — чтобы не "отдать" собственное спокойствие;

выяснять отношения – день для примирения, а не финальных аргументов;

готовиться к празднику с раздражением — считалось, что настроение этого дня "закладывает тон" Богоявления.

