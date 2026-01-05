Не позичайте воду і не з'ясовуйте стосунки: що заборонено робити у Святвечір 5 січня, щоб жити у достатку
Що спокійніший Святвечір, то чистішим буде Водохреще
Цього понеділка, 6 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святих мучеників Теопемпта і Теону, а також відзначають Хрещенський Святвечір — завершальний акорд перед Водохрещем. До переходу на новоюліанський церковний календар, ці події припадали на 18 січня.
Теопемпт був воєначальником у часи гонінь на християн. Його публічна відмова зректися віри стала викликом імператорській владі. Навіть катування не зламали мученика. Теона, язичницький маг і воїн, був свідком страждань Теопемпта. Побачене настільки його вразило, що він прийняв християнство просто перед стратою. Обидва загинули за віру.
Хрещенський Святвечір — це день суворої підготовки до Богоявлення. У церковній традиції він присвячений посту, молитві та внутрішньому очищенню. У храмах звершують особливі богослужіння, а віряни готуються до освячення води, яке відбудеться вже наступного дня.
Традиції та прикмети 5 січня
На відміну від Різдвяного Святвечора, цей день менш гучний і значно стриманіший — без святкових столів і колядок. 5 січня дотримуються строгого посту — аж до вечора. Їжа проста, без надмірностей — кутя, каша.
- 5 січня день ясний — рік буде без великих потрясінь;
- сніг або іній в цей день — знак достатку впродовж наступного року;
- тиша надворі — весна буде ранньою.
Що не можна робити 5 січня
- метушитися без потреби — поспіх цього дня "змиває" плоди зусиль у новому році;
- позичати комусь воду або брати її в борг — вода в цей період вважалася особливою, і з нею не радили ділитися до освячення — щоб не "віддати" власний спокій;
- з’ясовувати стосунки — день для примирення, а не фінальних аргументів;
- готуватися до свята з роздратуванням — вважалося, що настрій цього дня "закладає тон" Богоявлення.
