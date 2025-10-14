Не стоит есть подделку: как проверить качество сливочного масла без лаборатории

На столе будет только качественное масло

Современные магазины предлагают множество упаковок с надписью "масло", но не каждая из них является настоящим сливочным продуктом. Под кремовым цветом и знакомым ароматом иногда скрывается смесь растительных жиров, эмульгаторов и ароматизаторов, не имеющая ничего общего с натуральным маслом из сливок. Настоящее масло должно таять на теплом хлебе и иметь характерный сливочный вкус. А как проверить подлинность сливочного масла в домашних условиях нам рассказали на TikTok-странице "poishla29".

Как проверить качество сливочного масла

Настоящее сливочное масло

Согласно стандартам, масло должно содержать только сливки, без примесей, консервантов и заменителей. Жирность продукта должна составлять не менее 82,5%. Продукты с более низкой жирностью часто являются смесью молочных и растительных жиров или "малосодержащим продуктом". Даже внимательное чтение этикетки иногда не помогает, потому полезно знать домашние способы проверки качества.

Проверка замораживанием

Настоящее масло после замораживания остается жестким и хрупким, легко режется ножом. Если продукт становится резиновым или мягко гнется, это свидетельствует о наличии растительных жиров, которые не кристаллизуются при низких температурах.

Проверка в горячей воде

Небольшой кусочек масла опускают в стакан с горячей водой. Натуральное масло равномерно растает, оставляя на поверхности легкую маслянистую пленку и окрашивая воду в мягкий молочный цвет. Если продукт распадается на комочки или образует мутные сгустки, в составе есть эмульгаторы или твердые растительные жиры.

Две простые проверки – замораживание и горячая вода – позволяют определить качество масла без специальных приборов и лаборатории.