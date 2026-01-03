Добавьте это в воду — и холодильник запахнет свежестью: австралийка поделилась секретом (видео)

Эффект от этого лайфхака вы почувствуете мгновенно

Из-за продолжающихся отключений электроэнергии в Украине холодильники иногда остаются без электричества на долгие часы. Соответственно, из-за этого портятся продукты и может появиться неприятный запах.

В своем TikTok австралийка Шантель Мила рассказала, как быстро и эффективно можно устранить проблему. Понадобится всего несколько домашних средств.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике можно устранить, если смешать в пульверизаторе 1 стакан воды, 1/2 стакана белого уксуса и несколько капель ванильного экстракта. Этой смесью нужно аккуратно протереть полки, ящики и уплотнители холодильника.

Белый уксус эффективно нейтрализует запахи и уничтожает микробы, а ваниль придает свежий, приятный аромат. Благодаря этому трюку ваш холодильник будет пахнуть чистотой, а продукты — сохраняться дольше.

Этот способ не требует дорогих чистящих средств, ингредиенты почти всегда есть дома, а результат виден сразу. Простая профилактика поможет вам поддерживать свежесть холодильника.

