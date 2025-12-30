Не для заплатки. Зачем на самом деле к новой одежде пришивают лоскуток ткани

Эта маленькая деталь способна сохранить одежду от порчи во время стирки

Производители добавляют к новым вещам небольшой лоскуток ткани, из которой они сшиты. Большинство считает, что это для того, чтобы поставить заплатку, если вещь порвется, но это совсем не так.

В наши дни мало кто ставит заплатки на одежду, а назначение дополнительного лоскутка ткани остается актуальным. Производитель добавляет его в маленьком пакетике, или дополнительный кусок ткани (часто на нем есть пуговица) вшит в один из швов одежды изнутри.

Лоскутки ткани, которые производители добавляют к одежде

Эта маленькая деталь предназначена для того, чтобы вещь не была испорчена во время стирки. Этот лоскуток ткани надо постирать со своим стиральным средством и понять, как вещь, сшитая из этой ткани, будет вести себя при стирке.

Стирка маленького лоскутка даст понять, линяет ли вещь, теряет ли цвет и садится ли (уменьшается в размере). После этого владелец сможет выбрать оптимальную температуру и время стирки и средство, которое не испортит вещь.

Если бы не этот кусочек ткани, эксперимент пришлось бы ставить на одежде. Таким образом, эта тряпочка экономит и деньги и нервы. Также на ней можно проверить, как вещь реагирует на глажку.

