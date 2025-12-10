Имеет тайную миссию. Зачем чайному пакетику бумажная бирка

Мало кто знает об этих уловках

Бирка на конце нитки чайного пакетика делается не только для того, чтобы потребитель узнал, какой именно чай в нем. На самом деле, она может делать чаепитие более удобным.

"Телеграф" рассказывает о назначении бумажной бирки на пакетиках с чаем. С помощью этого "паруса" можно контролировать крепость чая.

Для более крепкого напитка нужно опустить пакетик в чашку, закрепив бирку на краю и немного потянуть за нить. Пакетик должен подняться со дна примерно до половины объема чашки. В этом случае заварка будет более равномерной, вкус и аромат чая максимально раскроются.

Чтобы чай получился не таким концентрированным, пакетик должен быть на дне. Держа за бирку, ниточку надо обкрутить вокруг ложки – так пакетик не всплывет.

Есть еще одно предназначение бирки – не дать пакетику "убежать" из чашки при помешивании чая. Надо просто разместить бирку под дном чашки, прижав ее. Нитка будет оставаться на месте, но не даст случайно вытащить пакетик.

Также есть еще один способ использовать этот кусочек бумаги. На оборотной стороне бирочки можно нарисовать сердечко или смайлик, или даже написать короткую фразу. Выйдет мини-открытка к чаепитию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит отжимать чайный пакетик. Об этом почти никто не знает.