Чому мильні бульбашки виглядають райдужними. Секрет магії простий (відео)

Щоб вони не лопалися в руках, треба вдягнути шерстяну рукавичку

Мильні бульбашки — магія, яка захоплює як дітей, так і дорослих. Особливої ефектності їм надає райдужне забарвлення, яке ніби "рухається поверхнею" бульбашки.

Мильна бульбашка — це плівка з мильної води, що утворює міхур, наповнений повітрям. "Телеграф" розповідає, чому вона різнокольорова.

Мильна бульбашка

Стінки бульбашки складаються з води та двох шарів мильної субстанції — всередині та зовні. Проходячи крізь мильну плівку, світловий промінь розкладається на сім кольорів веселки — від червоного до фіолетового.

Райдужна поверхня мильних бульбашок

Бульбашка з мильної плівки здається різнобарвною завдяки інтерференції – відбиттю променів світла від її зовнішньої і внутрішньої поверхонь.

У 1996 році фанати Guinness World Records зафіксували мильну кулю діаметром 1,57 м. Кольори на ній виблискували хвилинами завдяки спеціальному розчину.

Чи можна заморозити мильну бульбашку

В Україну прийшли морози й саме час для цікавого експерименту — заморожування мильних бульбашок. Найкраща температура для заморожування бульбашок — 7 градусів морозу.

Заморожена мильна кулька

Заморожена мильна бульбашка покривається тоненькою плівкою, немов яєчною шкаралупою. Якщо на поверхню бульбашки падає сніжинка, вона перетворюється на тонку плівку льоду, повторюючи свій візерунок. Заморожені мильні бульбашки виглядають казково.

