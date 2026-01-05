Укр

С Крещенским Святвечером 2026! Красивые поздравления в стихах, своими словами и яркие открытки

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Праздник 5 января Новость обновлена 05 января 2026, 10:20
Праздник 5 января. Фото Freepik

Не забудьте поздравить близких людей в этот особый день

В понедельник, 5 января, христиане восточного обряда, по новому церковному календарю, отмечают канун большого праздника Крещения Господня — Крещенский Святвечер. Его также называют Вторым Святвечером или "Голодной кутьей".

В этот день в храмах проходит литургия, после которой совершается освящение воды. Считается, что вода, освященная накануне Крещения, обладает особой благодатной силой и не теряет своих свойств даже при смешивании с обычной водой. К святой воде принято относиться с уважением, тогда она может долго сохранять свою силу.

"Телеграф" поздравляет читателей с этим светлым праздником и подготовил красивые поздравления с Крещенским Святвечером 2026 — в открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать своих близких и родных.

открытка с крещенским сочельником

В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

с крещенским сочельником картинка

В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!

***

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

крещенский сочельник святвечер 5 января

Желаю, чтобы в Крещенский сочельник ушли все печали, а душа наполнилась всем самым прекрасным. Пусть все дороги перед тобой будут открыты и приведут тебя к истинному счастью!

***

В Крещенский сочельник

Желаю лишь счастья,

Удачи, веселья,

Событий прекрасных!

Пусть будут успехи,

Улыбки, добро,

Идёт жизнь со смехом,

Ждёт дома тепло!

крещенский святвечер 2026 открытка

Пусть святой Крещенский сочельник подарит благословение, приятные чудеса, выздоровление и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного спокойствия и чистых помыслов!

Вас Сочельником крещенским

Поздравляю я сейчас,

Счастья и добра желаю

В этот дивный, славный час.

Мира вам, добра, удачи,

Сил и здравия всегда,

Мысли темные и смута

Пусть не тронут никогда.

поздравляю с крещенским святвечером 2026

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, по новоюлианскому календарю отмечается 6 января, и в этом году выпадает на вторник. На праздник в Украине ожидается снег и мокрый снег.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Церковный праздник #Крещенский Сочельник