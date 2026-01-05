С Крещенским Святвечером 2026! Красивые поздравления в стихах, своими словами и яркие открытки
Не забудьте поздравить близких людей в этот особый день
В понедельник, 5 января, христиане восточного обряда, по новому церковному календарю, отмечают канун большого праздника Крещения Господня — Крещенский Святвечер. Его также называют Вторым Святвечером или "Голодной кутьей".
В этот день в храмах проходит литургия, после которой совершается освящение воды. Считается, что вода, освященная накануне Крещения, обладает особой благодатной силой и не теряет своих свойств даже при смешивании с обычной водой. К святой воде принято относиться с уважением, тогда она может долго сохранять свою силу.
"Телеграф" поздравляет читателей с этим светлым праздником и подготовил красивые поздравления с Крещенским Святвечером 2026 — в открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать своих близких и родных.
В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.
В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!
В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!
***
Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
Желаю, чтобы в Крещенский сочельник ушли все печали, а душа наполнилась всем самым прекрасным. Пусть все дороги перед тобой будут открыты и приведут тебя к истинному счастью!
***
В Крещенский сочельник
Желаю лишь счастья,
Удачи, веселья,
Событий прекрасных!
Пусть будут успехи,
Улыбки, добро,
Идёт жизнь со смехом,
Ждёт дома тепло!
Пусть святой Крещенский сочельник подарит благословение, приятные чудеса, выздоровление и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного спокойствия и чистых помыслов!
Вас Сочельником крещенским
Поздравляю я сейчас,
Счастья и добра желаю
В этот дивный, славный час.
Мира вам, добра, удачи,
Сил и здравия всегда,
Мысли темные и смута
Пусть не тронут никогда.
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, по новоюлианскому календарю отмечается 6 января, и в этом году выпадает на вторник. На праздник в Украине ожидается снег и мокрый снег.