С Крещенским Святвечером 2026! Красивые поздравления в стихах, своими словами и яркие открытки

Не забудьте поздравить близких людей в этот особый день

В понедельник, 5 января, христиане восточного обряда, по новому церковному календарю, отмечают канун большого праздника Крещения Господня — Крещенский Святвечер. Его также называют Вторым Святвечером или "Голодной кутьей".

В этот день в храмах проходит литургия, после которой совершается освящение воды. Считается, что вода, освященная накануне Крещения, обладает особой благодатной силой и не теряет своих свойств даже при смешивании с обычной водой. К святой воде принято относиться с уважением, тогда она может долго сохранять свою силу.

"Телеграф" поздравляет читателей с этим светлым праздником и подготовил красивые поздравления с Крещенским Святвечером 2026 — в открытках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать своих близких и родных.

В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

В этот особенный вечер накануне Крещения хочу пожелать благополучия, мира и гармонии вашему дому! Пускай Вы и ваша семья будете здоровыми, бодрыми, веселыми и энергичными!

***

Я в сочельник вам Крещенский

Пожелать хочу добра,

Чтобы смыла все невзгоды

Завтра чистая вода.

Пусть семья живет счастливо,

Веры крепкой вам в сердцах,

Пусть дает Господь вам силы

И подарит блеск в глазах.

Желаю, чтобы в Крещенский сочельник ушли все печали, а душа наполнилась всем самым прекрасным. Пусть все дороги перед тобой будут открыты и приведут тебя к истинному счастью!

***

В Крещенский сочельник

Желаю лишь счастья,

Удачи, веселья,

Событий прекрасных!

Пусть будут успехи,

Улыбки, добро,

Идёт жизнь со смехом,

Ждёт дома тепло!

Пусть святой Крещенский сочельник подарит благословение, приятные чудеса, выздоровление и благополучие всем нуждающимся. Желаю домашнего уюта, сердечного спокойствия и чистых помыслов!

Вас Сочельником крещенским

Поздравляю я сейчас,

Счастья и добра желаю

В этот дивный, славный час.

Мира вам, добра, удачи,

Сил и здравия всегда,

Мысли темные и смута

Пусть не тронут никогда.

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, по новоюлианскому календарю отмечается 6 января, и в этом году выпадает на вторник. На праздник в Украине ожидается снег и мокрый снег.