З Хрещенським Святвечором 2026! Красиві привітання у віршах, своїми словами та яскраві листівки

Не забудьте привітати близьких людей цього особливого дня

У понеділок, 5 січня, християни східного обряду, за новим церковним календарем, відзначають напередодні великого свята Водохреща – Хрещенський Святвечір. Його також називають Другим Святвечором або "Голодною кутею".

Цього дня у храмах проходить літургія, після якої відбувається освячення води. Вважається, що вода, освячена напередодні Хрещення, має особливу благодатну силу і не втрачає своїх властивостей навіть при змішуванні зі звичайною водою. До святої води заведено ставитись з повагою, тоді вона може довго зберігати свою силу.

"Телеграф" вітає читачів із цим світлим святом і підготував красиві привітання з Хрещенським Святвечором 2026 — у листівках, віршах та прозі, щоб ви могли порадувати своїх близьких та рідних.

У Хрещенський святвечір від щирого серця бажаю щирих почуттів та світлої радості, доброго дива та добробуту, щедрих подарунків та затишної сімейної атмосфери, міцного здоров’я та великого щастя.

Зі святою вечерею народ вітаю,

Душевного спокою кожному бажаю.

Збирайтеся родинами за водохресним столом,

Ділячись ласкою, добром і теплом!

Цього особливого вечора напередодні Хрещення хочу побажати добробуту, миру та гармонії вашому дому! Нехай Ви та ваша родина будете здоровими, бадьорими, веселими та енергійними!

***

З Водохресним святвечором вітаю,

Щоб свято щастя принесло бажаю.

Хай за столом рідня збереться,

Все лихе, що було, зітреться.

Благодать, тепло й порядок

Нехай в вашому домі панують,

Лише добро, мир та достаток

У вашій сім`ї щодня існують.

Бажаю, щоб у Хрещенський святвечір пішли всі смутки, а душа наповнилася всім найпрекраснішим. Нехай всі дороги перед тобою будуть відкриті і приведуть тебе до справжнього щастя!

***

Святвечір Водохресний дарує тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров'я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота…

Нехай святий Хрещенський святвечір подарує благословення, приємні чудеса, одужання та добробуту всім нужденним. Бажаю домашнього затишку, сердечного спокою та чистих помислів!

Зі святою вечерею

Щиро вас вітаю,

Благодаті Божої

Та добра бажаю.

Мрії хай збуваються,

Буде щастя в домі,

Хай здорові будуть

Рідні та знайомі.

Нагадаємо, що Хрещення Господнє, або Богоявлення, за новоюліанським календарем відзначається 6 січня, і цього року випадає на вівторок. На свято в Україні очікується сніг та мокрий сніг.