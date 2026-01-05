Украинцам могут не выдать паспорт: когда Миграционная служба откажет в оформлении документа

После устранения причин, по которым паспорт не оформили, можно обратиться повторно

Государственная миграционная служба Украины может отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины. Заявителям следует знать, какие ситуации могут стать причиной отказа.

Отказ может касаться различных ситуаций. Например, если лицо не является гражданином Украины или уже имеет действительный паспорт, включая паспорт образца 1994 года, как сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области на Facebook.

Каковы причины отказа

лицо не является гражданином Украины;

лицо уже получило паспорт (в том числе паспорт образца 1994 года), который является действительным на день обращения (кроме случаев обмена паспорта в связи с выявлением ошибки в информации, внесенной в него; обращения для обмена в течение одного месяца до даты окончания срока действия паспорта; непригодности для дальнейшего использования);

данные, полученные из баз данных Реестра, картотек, не подтверждают предоставленную заявителем информацию;

за выдачей паспорта обратился законный представитель, не имеющий документально подтвержденных полномочий на получение паспорта;

лицо подало не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта;

лицо не установлено по результатам проведения процедуры установления личности.

В решении об отказе всегда указываются причины отказа, а уведомление доводится до заявителя в сроки, предусмотренные законом.

Если заявление подавали через уполномоченное лицо, ГМС посылает ему письменное уведомление о решении для последующей передачи заявителю.

Заявитель может повторно обратиться в ГМС или к уполномоченному лицу, если обстоятельства, по которым отказали, изменились или были устранены.

