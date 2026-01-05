С Крещенским Святвечером: теплые поздравления и открытки на украинском языке
Этот праздник отмечается накануне Крещения — 5 января
В январе по новому церковному календарю православные и греко-католики отмечают еще один Святвечер — Крещенский. Это день накануне Крещения Господня (6 января), установленного в память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей.
Как и в рождественский Святвечер, 5 января, принято поздравлять близких и родственников с праздником. "Телеграф" подготовил открытки и поздравления в прозе на украинском языке, чтобы вы могли отправить родным в Крещенский Святвечер.
Поздравления и открытки на Крещенский Святвечер
Нехай ця свята вода зцілить душу, омиє від усього зайвого й наповнить серце світлом, миром та тихою радістю. З Водохресним Святвечором тебе!
***
У цю благословенну ніч нехай Господь торкнеться твого серця найніжнішою благодаттю, а свята вода стане для тебе джерелом сили й оновлення. Христос хрещається — у світлі ми купаємось!
Хай Йорданська вода змиє всі турботи минулого року, а зірка над Вифлеємом освітить твій шлях у новому. Мирного, благословенного Святвечора!
***
Нехай у цю ніч твоя душа зануриться у кришталеву чистоту, а серце наповниться теплом і світлом Христової любові. Зі святом Водохрещі, з великим благословенням!
Як вода тече тихо й невпинно, так нехай і Божа благодать входить у твоє життя м’яко, але назавжди. Чудового, світлого Святвечора!
***
У цей святий вечір бажаю тобі відчути, як свята вода зцілює рани, оновлює надії та дарує крила для нових починань. Христос у водах Йордану — і ми з Ним!
Нехай ця ніч буде сповнена тиші, молитви й особливого Божого дотику. Хай вода, освячена сьогодні, береже тебе весь рік. З Водохресним Святвечором!
***
Хай усе, що тривожило серце, розтане, як лід під весняним сонцем, а душа засяє новим, чистим світлом. Благословенного тобі Святвечора та Йорданської прохолоди!
У цю особливу ніч нехай кожен ковток святої води буде ковтком надії, сили та Божої любові. З великим святом, з Водохрещем!
***
Нехай Господь сьогодні наповнить твою душу такою ж чистотою й спокоєм, якими наповнені криниці після освячення. Мирного, світлого й дуже благословенного Святого Вечора тобі!
