З Водохрещенським Святвечором: теплі привітання та листівки українською мовою

Це свято відзначається напередодні Водохреща – 5 січня

У січні за новим церковним календарем православні та греко-католики відзначають ще один Святвечір — Водохрещенський. Це день напередодні Хрещення Господнього (6 січня), встановленого на згадку про хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан Іоанном Предтечею.

Як і у різдвяний Святвечір, 5 січня, прийнято вітати близьких та родичів зі святом. "Телеграф" підготував листівки та привітання у прозі українською мовою, щоб ви могли відправити рідним на Водохрещенський Святвечір.

Привітання та листівки на Водохрещенський Святвечір

Нехай свята вода зцілить душу, омиє від усього зайвого й наповнить серце світлом, миром та тихою радістю. З Водохресним Святвечором тебе!

***

У цю благословенну ніч нехай Господь торкнеться твого серця найніжнішою благодаттю, а свята вода стане для тебе джерелом сили й оновлення. Христос хрещається — у світлі ми купаємось!

Хай Йорданська вода змиє всі турботи минулого року, а зірка над Вифлеємом освітить твій шлях у новому. Мирного, благословенного Святвечора!

***

Нехай у цю ніч твоя душа зануриться у кришталеву чистоту, а серце наповниться теплом і світлом Христової любові. Зі святом Водохреща, з великим благословенням!

Як вода тече тихо й невпинно, так нехай і Божа благодать входить у твоє життя м’яко, але назавжди. Чудового, світлого Святвечора!

***

У цей Святий вечір бажаю тобі відчути, як свята вода зцілює рани, оновлює надії та дарує крила для нових починань. Христос у водах Йордану — і ми з Ним!

Нехай ця ніч буде сповнена тиші, молитви й особливого Божого дотику. Хай вода, освячена сьогодні, береже тебе весь рік. З Водохрещенським Святвечором!

***

Хай усе, що тривожило серце, розтане, як лід під весняним сонцем, а душа засяє новим, чистим світлом. Благословенного тобі Святвечора та Йорданської прохолоди!

У цю особливу ніч нехай кожен ковток святої води буде ковтком надії, сили та Божої любові. З великим святом, з Водохрещем!

***

Нехай Господь сьогодні наповнить твою душу такою ж чистотою й спокоєм, якими наповнені криниці після освячення. Мирного, світлого й дуже благословенного Святого Вечора тобі!

