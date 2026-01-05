С Крещением Господним! Самые красивые музыкальные поздравления и картинки, чтоб отправить близким

Даже простая картинка сильнее длинных шаблонных текстов

Крещение — это праздник о покое, чистых мыслях и ощущениях нового старта. По новому стилю оно отмечается 6 января, а Крещенский Святвечер — 5 января. В этот день люди вспоминают силу воды, наводят порядок в доме и поздравляют родных. Сделать это можно по-разному, но самый современный вид поздравлений — короткое сообщение с картинкой или видео, которое означает больше, чем слова.

Крещение символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. По христианской традиции именно в этот день вода считается особенной – не магической, а очищающей. Речь идет не только о теле, но и о мыслях, намерениях, решениях на будущее.

Украинцы сохраняют традиции на Крещение даже через сотни лет. Среди самых важных — освящение воды, голодный Святвечер, купание в проруби и тишина в доме.

Крещение — не громкий праздник, поэтому поздравления звучат особенно искренне. Это момент, когда слова имеют вес, потому что они о заботе, а не о формальности. "Телеграф" собрал для вас самые красивые музыкальные поздравления и картинки, чтобы вы могли отправить их своим родным и близким.

Картинки с Крещением

