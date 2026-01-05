Із Хрещенням Господнім! Найкрасивіші музичні привітання і картинки, щоб надіслати близьким

Навіть проста картинка сильніша за довгі шаблонні тексти

Водохреще — це свято про спокій, чисті думки й відчуття нового старту. За новим стилем воно відзначається 6 січня, а Хрещенський Святвечір — 5 січня. У цей день люди згадують про силу води, наводять лад у домі та вітають рідних. Зробити це можна по-різному, але найсучасніший вид привітань — коротке повідомлення із картинкою чи відео, яке означає більше, ніж слова.

Водохреще символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. За християнською традицією саме цього дня вода вважається особливою — не магічною, а очищувальною. Йдеться не лише про тіло, а й про думки, наміри, рішення на майбутнє.

Українці зберігають традиції на Водохреще навіть через сотні років. Серед найважливіших — освячення води, голодний Святвечір, купання в ополонці і тиша в домі.

Водохреще — не гучне свято, тому привітання тут звучать особливо щиро. Це момент, коли слова мають вагу, бо вони про турботу, а не формальність. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші музичні привітання та картинки, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним і близьким

Картинки з Водохрещем

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з торішньою освяченою на Водохреще водою. У народі є багато порад, але не всі варто застосовувати. Єдине, що потрібно пам'ятати, — її в жодному разі не можна виливати.