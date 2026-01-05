Толстая подошва не всегда означает теплая: на что нужно обращать внимание при выборе зимних сапог

Сапожник поделился профессиональными секретами

При выборе зимней обуви нужно обращать внимание на верхнюю часть и подошву. При этом толстая подошва не всегда означает теплая. Все дело в материалах, из которых изготовлена обувь.

Об этом "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник с почти двадцатилетним стажем и собственным YouTube-каналом Николай Фокин.

По его мнению, прежде всего стоит смотреть на верх обуви. Он должен быть из натуральной кожи, а не из синтетических материалов. При правильном уходе такая пара может служить много лет и подлежит ремонту.

"Второе – подошва. Желательно, чтобы она имела протектор толщиной не менее 5–7 мм", – поясняет Фокин.

В идеале подошва состоит из нескольких слоев:

нижний — устойчивый к истиранию, для контакта с асфальтом;

средний – более мягкий, для амортизации;

верхний – рант, который повышает износостойкость и влияет на внешний вид.

Однако, по словам эксперта, толстая подошва не всегда добавляет тепла.

"Если подошва выглядит массивной, но сделана из пенополиуретана, внутри она может иметь тонкие стенки. В случае прокола такой материал способен начать впитывать влагу, что со временем приводит к ощущению холода", – говорит сапожник.

Напомним, в зимний период важно, чтобы ноги были в тепле. Поможет в этом обычная пищевая фольга, выступающая дополнительным изоляционным слоем. Таким советом поделились пользователи одной из соцсетей.